Atlético Mineiro

Atlético-MG está escalado para enfrentar o América-MG pelo Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 22/02/2026
17:03
Vestiário pronto contra o América (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vestiário pronto contra o América (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético está escalado para enfrentar o América em jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. A bola rola neste domingo (22) às 18h na Arena MRV.
O Atlético está escalado para enfrentar o América em jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. A bola rola neste domingo (22) às 18h na Arena MRV.

Lucas Gonçalves, técnico interino, comanda o Galo à beira do campo. O treinador manteve o time que goleou o Itabirito por 7 a 2 na última rodada do estadual.

Como chegam as equipes?

Atlético e América chegam à semifinal após encerrarem a primeira fase na liderança de seus respectivos grupos, A e B. O Galo somou 14 pontos enquanto o Coelho terminou com 15. Na última rodada, o alvinegro goleou o Itabirito por 7 a 2 enquanto o alviverde venceu o North por 2 a 1.

Por ter feito melhor campanha, o América terá a vantagem de decidir o confronto diante de sua torcida. A ida acontece nesse domingo (22) às 18h na Arena MRV, já o duelo da volta, está marcado para o dia 1º de março, às 18h, na Arena Independência. Caso o placar agregado termine empatado, a vaga na final será definida nas cobranças de pênaltis.

Confira a arbitragem e as escalações de Atlético e América

Atlético-MG x América
Semifinal - Ida - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: domingo 22 de fevereiro às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), SportyNet (tv aberta) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Brígida Cirilo (AL) e Thiago Labbes (SC)
📺 VAR:

Atlético-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)
Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Dudu e Hulk

América (Técnico: Alberto Valentim)
Gustavo, Maguinho, Ricardo Silva, Emerson, Nathan; Arthur, Felipe Amaral, Val Soares, Eduardo Person; Paulo Victor e William Dubgod

Arena MRV para Atlético x America (Foto: Pedro Souza / Atlético)
