Botafogo encaminha saída de Patrick de Paula para o Remo

O Botafogo recebeu Patrick de Paula de volta do Estoril Praia, de Portugal, após período de empréstimo, e encaminhou a saída do volante de 26 anos para o Remo, recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Lucas Villalba chega ao Rio para se apresentar ao Botafogo

➡️ Acompanhe o vaivém do Mercado da Bola!

Patrick de Paula assinará também por empréstimo com o clube do Pará. Em um primeiro momento, os clubes dividirão o salário do atleta. O Remo poderá adquirir o jogador definitivamente ao fim de 2026, quando chegará ao fim seu vínculo com o Botafogo.

As informações são do jornalista Venê Casagrande e foram confirmadas pelo Lance!.

O volante deixou o Botafogo rumo ao futebol português em julho de 2025 e tinha vínculo com o Estoril até junho. Foram apenas nove jogos disputados. Ele é aguardado pela diretoria do Remo nos próximos dias para assinatura do contrato.

continua após a publicidade

➡️ Martín Anselmi desembarca no Rio para assumir o Botafogo: 'Vai competir'

Patrick de Paula foi contratado no início de 2022 como a primeira grande aquisição da SAF de John Textor, tendo custado mais de R$ 33 milhões na cotação da época junto ao Palmeiras, clube onde foi revelado. Com a camisa do Botafogo, no entanto, sequer passou perto das expectativas criadas.

Pelo Glorioso, Patrick de Paula disputou 58 partidas e marcou sete gols. Ele ainda acumulou empréstimo ao Criciúma no segundo semestre de 2024, mas também sem o brilho do início da carreira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo