menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Série A em campo: os jogos de Mirassol, Bragantino, Chapecoense e Remo nos Estaduais

Confira como os quatro clubes da elite nacional iniciam a temporada de 2026

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 06/01/2026
14:19
Troféu do Campeonato Paulista (Foto: Divulgação)
imagem cameraTroféu do Campeonato Paulista (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os Campeonatos Estaduais de 2026 chegam com formatos definidos e mudanças importantes, envolvendo diretamente clubes da Série A do Brasileirão. Mirassol, Bragantino, Chapecoense e Remo estarão em ação nos estaduais Paulista, Catarinense e Paraense, com regulamentos distintos, novas fórmulas de disputa e caminhos específicos até o título, além da luta por classificação e permanência nas principais divisões regionais.

continua após a publicidade

Relacionadas

Campeonato Catarinense

O estadual será disputado em formato de grupos, com duas chaves. Na primeira fase, os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B, com seis jogos para cada equipe. A classificação para as quartas de final será definida dentro de cada grupo: o primeiro colocado enfrenta o quarto, enquanto o segundo encara o terceiro. A mesma fórmula será aplicada nos confrontos do outro grupo.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As quartas de final serão realizadas em partidas de ida e volta. Nas semifinais, as equipes classificadas também se enfrentam em dois jogos. Os vencedores avançam para a final, igualmente disputada em confrontos de ida e volta. Em 2026, o Campeonato Catarinense terá três equipes rebaixadas. Pelo regulamento, os dois últimos colocados de cada grupo na primeira fase disputarão um quadrangular, que definirá a permanência na elite do futebol catarinense.

continua após a publicidade

Tabela de jogos da Chapecoense

  • 1ª rodada – 06/01 – 19h – Chapecoense x Brusque – Arena Condá
  • 2ª rodada – 11/01 – 16h – Camboriú x Chapecoense – Orlando Scarpelli
  • 3ª rodada – 14/01 – 20h30 – Concórdia x Chapecoense – Domingos Machado de Lima
  • 4ª rodada – 18/01 – 15h – Chapecoense x Marcílio Dias – Arena Condá
  • 5ª rodada – 21/01 – 21h30 – Avaí x Chapecoense – Ressacada
  • 6ª rodada – 25/01 – 15h – Chapecoense x Joinville – Arena Condá

Campeonato Paraense

Todos os confrontos da primeira fase ocorrerão entre equipes do Grupo A e do Grupo B, com uma tabela unificada. Ao fim dessa etapa, as oito melhores campanhas avançam para a fase eliminatória, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2 de 2027.

O mata-mata apresenta mudanças importantes. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogo único, sempre com mando de campo do time de melhor desempenho na primeira fase. Outro ponto aprovado no congresso foi a divisão da renda das partidas, garantindo repasse financeiro ao clube visitante. A grande final segue em dois jogos, com a equipe de melhor campanha decidindo o título diante de sua torcida. 

continua após a publicidade
Juan Carlos Osorio, técnico do Remo (Foto: Raul Martins / Remo)
Juan Carlos Osorio, técnico do Remo (Foto: Raul Martins / Remo)

Tabela de jogos do Remo

  • 1ª rodada – 24/01 – 16h – Remo x Bragantino – Banpará Baenão
  • 2ª rodada – São Francisco x Remo – data, horário, local e transmissão a confirmar
  • 3ª rodada – Remo x Águia – data, horário, local e transmissão a confirmar
  • 4ª rodada – Paysandu x Remo – data, horário, local e transmissão a confirmar
  • 5ª rodada – Castanhal x Remo – data, horário, local e transmissão a confirmar
  • 6ª rodada – Remo x Amazônia – data, horário, local e transmissão a confirmar

Campeonato Paulista

A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.

Cada clube fará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, enfrentando times de diferentes. Os potes foram definidos de acordo com critérios de desempenho esportivo.

Além dos três confrontos dentro de cada pote, cada equipe fará outras cinco partidas contra adversários de potes diferentes. Esses duelos foram definidos por meio de sorteio realizado durante o evento de lançamento do campeonato.

Rafael Guanaes, técnico do Mirassol (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
Rafael Guanaes, técnico do Mirassol (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

Tabela de jogos do Mirassol

  1. 1ª rodada – 11/01 (domingo) – 20h30 – Mirassol x São Paulo – Maião – CazéTV, Record e HBO Max
  2. 2ª rodada – 14/01 (quarta-feira) – 19h – Primavera x Mirassol – Estádio Ítalo Mário Limongi – HBO Max
  3. 3ª rodada – 17/01 (sábado) – 20h30 – Palmeiras x Mirassol – Arena Barueri – CazéTV, Record e HBO Max
  4. 4ª rodada – 21/01 (quarta-feira) – Mirassol x Bragantino – Maião – HBO Max
  5. 5ª rodada – 24/01 – 16h – São Bernardo x Mirassol – Estádio 1º de Maio – HBO Max
  6. 6ª rodada – 01/02 – 18h30 – Mirassol x Novorizontino – Maião – HBO Max
  7. 7ª rodada – 08/02 – 18h30 – Capivariano x Mirassol – Estádio Municipal Carlos Colnaghi – HBO Max
  8. 8ª rodada – 15/02 – 20h30 – Mirassol x Portuguesa – Maião – HBO Max

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias