Série A em campo: os jogos de Mirassol, Bragantino, Chapecoense e Remo nos Estaduais
Confira como os quatro clubes da elite nacional iniciam a temporada de 2026
Os Campeonatos Estaduais de 2026 chegam com formatos definidos e mudanças importantes, envolvendo diretamente clubes da Série A do Brasileirão. Mirassol, Bragantino, Chapecoense e Remo estarão em ação nos estaduais Paulista, Catarinense e Paraense, com regulamentos distintos, novas fórmulas de disputa e caminhos específicos até o título, além da luta por classificação e permanência nas principais divisões regionais.
Campeonato Catarinense
O estadual será disputado em formato de grupos, com duas chaves. Na primeira fase, os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B, com seis jogos para cada equipe. A classificação para as quartas de final será definida dentro de cada grupo: o primeiro colocado enfrenta o quarto, enquanto o segundo encara o terceiro. A mesma fórmula será aplicada nos confrontos do outro grupo.
As quartas de final serão realizadas em partidas de ida e volta. Nas semifinais, as equipes classificadas também se enfrentam em dois jogos. Os vencedores avançam para a final, igualmente disputada em confrontos de ida e volta. Em 2026, o Campeonato Catarinense terá três equipes rebaixadas. Pelo regulamento, os dois últimos colocados de cada grupo na primeira fase disputarão um quadrangular, que definirá a permanência na elite do futebol catarinense.
Tabela de jogos da Chapecoense
- 1ª rodada – 06/01 – 19h – Chapecoense x Brusque – Arena Condá
- 2ª rodada – 11/01 – 16h – Camboriú x Chapecoense – Orlando Scarpelli
- 3ª rodada – 14/01 – 20h30 – Concórdia x Chapecoense – Domingos Machado de Lima
- 4ª rodada – 18/01 – 15h – Chapecoense x Marcílio Dias – Arena Condá
- 5ª rodada – 21/01 – 21h30 – Avaí x Chapecoense – Ressacada
- 6ª rodada – 25/01 – 15h – Chapecoense x Joinville – Arena Condá
Campeonato Paraense
Todos os confrontos da primeira fase ocorrerão entre equipes do Grupo A e do Grupo B, com uma tabela unificada. Ao fim dessa etapa, as oito melhores campanhas avançam para a fase eliminatória, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2 de 2027.
O mata-mata apresenta mudanças importantes. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogo único, sempre com mando de campo do time de melhor desempenho na primeira fase. Outro ponto aprovado no congresso foi a divisão da renda das partidas, garantindo repasse financeiro ao clube visitante. A grande final segue em dois jogos, com a equipe de melhor campanha decidindo o título diante de sua torcida.
Tabela de jogos do Remo
- 1ª rodada – 24/01 – 16h – Remo x Bragantino – Banpará Baenão
- 2ª rodada – São Francisco x Remo – data, horário, local e transmissão a confirmar
- 3ª rodada – Remo x Águia – data, horário, local e transmissão a confirmar
- 4ª rodada – Paysandu x Remo – data, horário, local e transmissão a confirmar
- 5ª rodada – Castanhal x Remo – data, horário, local e transmissão a confirmar
- 6ª rodada – Remo x Amazônia – data, horário, local e transmissão a confirmar
Campeonato Paulista
A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.
Cada clube fará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, enfrentando times de diferentes. Os potes foram definidos de acordo com critérios de desempenho esportivo.
Além dos três confrontos dentro de cada pote, cada equipe fará outras cinco partidas contra adversários de potes diferentes. Esses duelos foram definidos por meio de sorteio realizado durante o evento de lançamento do campeonato.
Tabela de jogos do Mirassol
- 1ª rodada – 11/01 (domingo) – 20h30 – Mirassol x São Paulo – Maião – CazéTV, Record e HBO Max
- 2ª rodada – 14/01 (quarta-feira) – 19h – Primavera x Mirassol – Estádio Ítalo Mário Limongi – HBO Max
- 3ª rodada – 17/01 (sábado) – 20h30 – Palmeiras x Mirassol – Arena Barueri – CazéTV, Record e HBO Max
- 4ª rodada – 21/01 (quarta-feira) – Mirassol x Bragantino – Maião – HBO Max
- 5ª rodada – 24/01 – 16h – São Bernardo x Mirassol – Estádio 1º de Maio – HBO Max
- 6ª rodada – 01/02 – 18h30 – Mirassol x Novorizontino – Maião – HBO Max
- 7ª rodada – 08/02 – 18h30 – Capivariano x Mirassol – Estádio Municipal Carlos Colnaghi – HBO Max
- 8ª rodada – 15/02 – 20h30 – Mirassol x Portuguesa – Maião – HBO Max
