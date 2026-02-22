Bragantino estuda punição a zagueiro por declaração machista sobre árbitra

O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, pode ser punido pelo clube após fazer comentários machistas sobre a arbitragem feminina. A declaração ocorreu neste sábado (21), após a eliminação do time no Campeonato Paulista. O Bragantino perdeu para o São Paulo por 2 a 1, em casa, em Bragança Paulista.

continua após a publicidade

O jogador criticou a Federação Paulista de Futebol pela escolha de uma árbitra para comandar a partida. Gustavo Borges marcou o único gol do Bragantino no confronto.

➡️ Jogador do Bragantino dá declaração machista após eliminação: 'Não adianta colocar mulher para apitar'

- Eu quero falar da arbitragem porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher pra apitar um jogo desse tamanho - declarou o zagueiro em entrevista no gramado após o apito final.

continua após a publicidade

Após a repercussão negativa, o atleta procurou a árbitra Daiane Muniz no vestiário para pedir desculpas. O diretor esportivo do clube, Diego Cerri, acompanhou o jogador.

- Eu falei coisas que não deveria naquele momento para a Daniela. Fui no vestiário dela para pedir perdão, para a assistente dela também. Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres. Quero que possam me perdoar pela minha fala. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou, então estou aqui para pedir perdão - afirmou Gustavo.

continua após a publicidade

➡️ Gustavo Marques, do Bragantino, se manifesta após declaração contra árbitra

O Red Bull Bragantino divulgou nota oficial nas redes sociais repudiando as declarações do atleta.

"O Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida.

Ainda no estádio, o jogador e o diretor esportivo do clube, Diego Cerri, se dirigiram até o vestiário da arbitragem para pedir desculpas pessoalmente em nome da instituição e reconhecer o erro. Ambos também atenderam a imprensa no local.

Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta."

+ Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão e no Paulistão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.