São Paulo pagará pensão para torcedor atingido por placa no Morumbis neste ano

O São Paulo, junto a Conmebol, foi condenado na justiça a pagar uma pensão de R$ 8 mil para torcedores que foram atingidos por uma placa no Morumbis em maio deste ano, durante o jogo contra o Libertad, pela Copa Libertadores.

Ivan Bezerra da Silva e seus dois filhos, de 26 e 17 anos, ficaram feridos após a peça de metal despencar da arquibancada durante a comemoração de um gol. Os dois feridos com maior gravidade foram socorridos no local e deixaram o estádio de ambulância. Ambos foram encaminhados inicialmente ao Hospital do Campo Limpo e, posteriormente, transferidos para o Einstein, após autorização.

Ivan foi o caso mais grave. O torcedor ficou 18 dias internado, 14 deles na UTI, em um estado mais grave. O despacho da 3ª Vara Cível do Foro do Butantã aconteceu no começo desta semana. A defesa da família apontou que ele teria ficado com algumas sequelas após o acidente.

O Lance! apurou que o caso foi registrado, na época, como lesão corporal no 89º Distrito Policial. A reportagem também confirmou que a queda da placa ocorreu após ações de torcedores que batiam na estrutura durante o jogo.

Na época, o caso ganhou notoriedade após manifestações de um dos filhos nas redes sociais, que costumava atualizar o quadro de saúde do pai. O São Paulo deu o suporte necessário na época. Caso as partes envolvidas não cumpram com o acordo, pode pagar uma multa de R$ 1 mil por dia de atraso.