São Paulo terá novidade no departamento médico para 2026

O São Paulo contratou um novo nome para o departamento médico, após passar por desmanche na última semana. O Tricolor contará com Hilton Lutfi para atuar diretamente no Centro de Treinamento do profissional. O Lance! consultou informações e o médico atende como ortopedista, com o RQE (documento que atesta a especialidade) ativo.

Segundo dados do Conselho Regional de Medicina do estado de São Paulo (CREMESP), Hilton é formado pela Universidade Metropolitana de Santos. O médico fazia parte do quadro da Divisão de Excelência Médica (DEM), mas agora ficará próximo do profissional.

Nas redes sociais, se declarou torcedor do São Paulo e tratou a oportunidade como "sonho".

– Quem me conhece sabe o quanto me preparei para chegar até aqui, muitos anos de estudo e dedicação por um ideal, estou abrindo mão de muita coisa para realizar um sonho e ajudar meu time de coração, por que São Paulo é sentimento que jamais acabará - escreveu na postagem.

São Paulo passou por desmanche no DM

O São Paulo iniciou um processo de reformulação visando à temporada 2026. Na última semana, alguns funcionários do DM tricolor foram demitidos.

Segundo apurado pela reportagem, foram desligados o médico Pedro Henrique Perez, o auxiliar de fisiologia Paulo Eduardo Teixeira, o coordenador de reabilitação física Carlos Alberto Presinoti e a fisioterapeuta Cilmara Moretti. O Lance! apurou que era esperado que essas demissões fossem parte de um processo de reformulação — tanto da área médica quanto de outros setores do clube.