Corinthians x Vasco: acompanhe ao vivo a final da Copa do Brasil
Times abrem a decisão do torneio
Corinthians e Vasco abrem as finais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (17). Na Neo Química Arena, em São Paulo, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida da decisão da competição nacional. Acompanhe todo o pré-jogo com o Lance!, direto da Neo Química Arena.
Como chegam Corinthians e Vasco?
O Timão chegou na decisão após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. Do outro lado, o Vasco garantiu vaga na final após superar União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense.
O Corinthians busca o tetracampeonato da competição nacional. Anteriormente, o Timão conquistou o troféu em 1995, 2002 e 2009. Será a oitava decisão de Copa do Brasil do clube alvinegro. Campeão em 2011, o Vasco busca o bicampeonato.
FPF acata pedido da MP e libera organizada do Corinthians para decisão contra o Vasco
A Federação Paulista de Futebol (FPF) atendeu uma recomendação do Ministério Público de São Paulo e suspendeu, temporariamente, a proibição que impede a torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, de frequentar estádios do futebol. A decisão tem caráter excepcional e vale apenas para o duelo entre Timão e Vasco.
A punição foi aplicada após confronto entre torcedores do Corinthians e São Paulo no bairro do Bixiga, na capital paulista, no dia 20 de novembro, data em que as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro.
Representantes da organizada se reuniram com membros do MP para reverter a decisão. Uma situação semelhante aconteceu no domingo (14), para o duelo entre Corinthians e Cruzeiro, também em Itaquera, na semifinal da Copa do Brasil.
