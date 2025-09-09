Lanterna da Série B, Paysandu anuncia retorno de técnico após sete meses

Lanterna da Série B, o Paysandu anunciou o novo técnico para a sequência da temporada nesta terça-feira (9). Márcio Fernandes assume a vaga de Claudinei Oliveira, demitido na sexta-feira (5).

O treinador de 63 anos retorna ao time bicolor no mesmo ano. Em 9 de fevereiro, ele foi demitido após o empate em 0 a 0 com o Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. Luizinho Lopes entrou na vaga e acabou desligado em 2 de junho, com 10 rodadas da Série B.

Desde lá, Márcio Fernandes passou por três times e ficou pouco tempo em todos: foram cinco jogos na Inter de Limeira-SP, seis jogos no Botafogo-PB e quatro jogos no CSA. Sem ele, o clube do interior paulista subiu para a Série C, o paraibano ficou na Terceirona, e a equipe alagoana caiu para a Série D.

Essa será a terceira passagem do comandante pelo Paysandu. Ao todo, Márcio Fernandes tem 34 vitórias, 16 empates e 16 derrotas em 66 partidas, com aproveitamento de 59,5%. No período, ele levantou o título da Copa Verde (2022) de forma invicta - também foi campeão paraense pelo Papão como atleta, em 1981.

- Quero dizer que é sempre uma honra voltar a um clube do tamanho do Paysandu, onde a gente já tem uma história. Sei que o desafio é maior agora, mas também sei da qualidade do grupo, conheço a maioria dos jogadores e tenho convicção de que temos totais condições de conseguir mudar esse cenário - afirmou ao site oficial.

Márcio Fernandes tenta repetir 'milagre' no Paysandu

Da última vez que treinou o Paysandu, Márcio Fernandes chegou em um cenário parecido: foi anunciado no mesmo dia, em 9 de setembro de 2024, com um longo jejum de vitórias e brigando contra o rebaixamento.

A diferença é de que, no ano passado, eram nove jogos sem vencer contra oito partidas na atual temporada. A outra, ainda mais relevante, é de que o Papão tinha 27 pontos e estava na 16ª posição - agora é o 20º colocado, com 21 pontos.

Na ocasião, o treinador livrou o Paysandu da queda à Série C, com sete vitórias, dois empates e quatro derrotas em 13 partidas - aproveitamento de 58,9%, que levaria o clube ao acesso. O time paranaense terminou na 13ª posição, com 50 pontos, 12 pontos acima da ZR.

Novo técnico do Paysandu, Márcio Fernandes fez apenas quatro jogos pelo CSA em 2025. Foto: Allan Max/CSA.

Paysandu tem 90,2% de risco de rebaixamento na Série B

Na edição atual, o Paysandu ocupa a última posição e tem 21 pontos, sete pontos abaixo do Botafogo-SP, 16º colocado e primeiro time fora do Z-4. O risco de queda é de 90,2%, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a 13 rodadas do fim.

A estreia de Márcio Fernandes será contra o América-MG no sábado (13), às 16h (de Brasília), no estádio da Curuzu, pela 26ª rodada.