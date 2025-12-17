Donos da SAF e dirigentes do Atlético-MG se reúnem: saiba detalhes

Nesta quarta-feira (17), os membros do Conselho de Administração da SAF do Atlético, Rubens Menin e Renato Salvador estiveram presentes na Cidade do Galo. Eles se reuniram com o CEO Pedro Daniel, o CSO Paulo Bracks e o gerente das categorias de base Luiz Carlos de Azevedo.

Nesta quarta-feira (17), os membros do Conselho de Administração da SAF do Atlético, Rubens Menin e Renato Salvador estiveram presentes na Cidade do Galo. Eles se reuniram com o CEO Pedro Daniel, o CSO Paulo Bracks e o gerente das categorias de base Luiz Carlos de Azevedo.

O encontro teve como objetivo debater ações estratégicas voltadas ao aprimoramento esportivo e à formação de atletas. Entre os temas abordados, destacou-se um projeto de modernização da estrutura da Cidade do Galo, visando proporcionar melhores condições de treinamento, acompanhamento e desenvolvimento para os jovens jogadores.

O Atlético reforça que o compromisso com a formação e o desenvolvimento de atletas é um dos pilares do clube. O Galo destaca que o futuro da equipe está diretamente ligado à valorização e ao fortalecimento das suas categorias de base.

Nota do Atlético

Confira na íntegra a nota do Atlético:

"Rubens Menin e Renato Salvador, representando o Conselho de Administração da SAF, e Pedro Daniel, novo CEO do Atlético, se reuniram, nesta quarta-feira (17), na Cidade do Galo, com o CSO Paulo Bracks e o gerente-geral das categorias de base do Clube, Luiz Carlos. O encontro estratégico teve como foco o projeto que já vem apresentando avanços concretos, com mudanças estruturais relevantes e uma nova visão de desenvolvimento esportivo.

Entre os temas discutidos, destacam-se os investimentos em uma nova estrutura na Cidade do Galo, que elevará ainda mais o padrão de formação, oferecendo melhores condições de treinamento, acompanhamento e desenvolvimento para os jovens atletas.

O alinhamento reforça o compromisso do Clube com a formação de talentos, consolidando a base como um dos pilares estratégicos do Atlético. O Galo segue investindo com responsabilidade, planejamento e visão de longo prazo, acreditando que o futuro do Clube passa, necessariamente, pela valorização e fortalecimento de sua base."