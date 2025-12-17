Em dia de reunião, oposição do São Paulo protocolará pedidos de expulsão

Nesta quarta-feira (17), o Conselho Deliberativo do São Paulo se reúne para votar o orçamento de 2026 em meio a forte crise política que atravessa do clube do Morumbis. Nesta semana, uma forte polêmica envolvendo o vazamento de áudios que denunciaram um esquema de venda ilegal de ingressos de camarotes tomou conta. No esquema, estavam envolvidos Mara Casares - ex de Julio Casares -, e Douglas Schwartzmann, dirigente da base.

O Lance! apurou que a polêmica mexeu com a política dentro do clube. Os envolvidos no caso pediram licença de seus cargos, enquanto Julio Casares se manifestou nesta terça-feira e destacou que será feita uma sindicância para apurar a situação.

Uma chapa da oposição do São Paulo, chamada "Salve o Tricolor Paulista", deve protocolar novos pedidos ao Conselho Deliberativo. Informado à reportagem, entre as medidas, estão solicitações de expulsão de Mara Casares e Douglas Schwartzmann do quadro associativo, que serão analisadas pelo Conselho Deliberativo e pela Comissão de Ética. Além disso, também será formalizado um pedido de expulsão de Márcio Carlomagno na Comissão Disciplinar.

As ações partem da chapa de oposição "Salve o Tricolor Paulista", que afirma ter optado por não protocolar, neste primeiro momento, a petição que pede a convocação de uma reunião do Conselho Deliberativo com pauta para a destituição do presidente Julio Casares. Para que esse pedido seja aceito, o estatuto exige a assinatura de, no mínimo, 50 conselheiros. Atualmente, o grupo reúne cerca de 45 apoios formais e trabalha para alcançar o número necessário até a próxima sexta-feira.

Os documentos estariam passando também por um processo de profundidade e embasamento jurídico, justamente para evitar questionamentos formais ou tentativas de invalidação do processo.

Caso as 50 assinaturas sejam reunidas, o presidente do Conselho Deliberativo será obrigado a convocar a reunião e incluir o tema na pauta. Para que uma eventual destituição de Casares seja aprovada, será necessário o apoio de dois terços dos conselheiros presentes.

Bastidores políticos estão agitados no São Paulo

Conselho vota orçamento

Às vésperas do ano presidencial, o Conselho do São Paulo irá votar o orçamento para a temporada seguinte nesta quarta-feira, dia 17.

O São Paulo teve definido neste domingo (14) o cenário para a temporada de 2026. Com as eliminações de Cruzeiro e Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil, o Tricolor garantiu vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano e não disputa a Copa Libertadores - o que também deve impactar a questão orçamentária e financeira do time pensando no ano que vem.