Futebol Nacional

Rayan responde ao vivo sobre condições de jogo em Vasco x Internacional

Partida foi interrompida pelas condições climáticas

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
21:36
Rayan falou com a transmissão da partida entre Vasco e Internacional (Foto: Reprodução)
Rayan falou com a transmissão da partida entre Vasco e Internacional (Foto: Reprodução)
A partida entre Vasco e Internacional, nesta sexta-feira (28), foi marcada pelo forte volume de chuva, que acabou impedindo a retomada do jogo após o intervalo. O primeiro tempo se encerrou por volta das 20h16. Em resposta ao repórter da transmissão da partida, Rayan, atacante do Vasco falou sobre as condições do gramado.

— Dá mesmo (para jogar) — disse Rayan.

Às 21h10, o delegado da partida, Marcos Vinicio Trindade, falou ao vivo com a transmissão da partida sobre a situação as consequências do atraso. Nesse momento, ainda não existe definição quanto ao retorno da partida. O regulamento aponta.

— Esperamos 30 minutos, e até agora, sem condição. Vamos esperar mais 30 minutos para uma nova avaliação. O Vasco está com pessoal de prontidão com rodo para ajudar nessa drenagem. Não tenho essa resposta (se vai adiar) - disse o delegado da partida.

A arbitragem chegou a subir para campo, e assim, realizar testes para ver as condições de jogo. Com um gramado cheio de poças, devido a intensa tempestade, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não demorou para retornar aos vestiários.

O reinício da partida segue atrasado e sem previsão de retorno. O protocolo do Brasileirão prevê um tempo de 30 minutos, antes de uma decisão final da arbitragem.

Colaboradores utilizam rodos para ajudar a água a escoar em Vasco x Inter (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
Colaboradores utilizam rodos para ajudar a água a escoar em Vasco x Inter (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

