Delegado de Vasco x Internacional explica procedimento com chuva

A partida entre Vasco e Internacional, nesta sexta-feira (28), foi marcada pelo forte volume de chuva, que acabou impedindo a retomada do jogo após o intervalo. O primeiro tempo se encerrou por volta das 20h16.

continua após a publicidade

➡️ Vasco e Arquiba fecham parceria para transformar experiência dos torcedores nos estádios

Às 21h10, o delegado da partida, Marcos Vinicio Trindade, falou ao vivo com a transmissão da partida sobre a situação as consequências do atraso. Nesse momento, ainda não existe definição quanto ao retorno da partida. O regulamento aponta

— Esperamos 30 minutos, e até agora, sem condição. Vamos esperar mais 30 minutos para uma nova avaliação. O Vasco está com pessoal de prontidão com rodo para ajudar nessa drenagem. Não tenho essa resposta (se vai adiar) - disse o delegado da partida.

continua após a publicidade

➡️ Lances de Coutinho em Vasco x Inter enlouquecem a web: 'Simplesmente'

A arbitragem chegou a subir para campo, e assim, realizar testes para ver as condições de jogo. Com um gramado cheio de poças, devido a intensa tempestade, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não demorou para retornar aos vestiários.

O reinício da partida segue atrasado e sem previsão de retorno. O protocolo do Brasileirão prevê um tempo de 30 minutos, antes de uma decisão final da arbitragem.

continua após a publicidade

Gramado em Vasco x Internacional