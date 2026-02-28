São Paulo anuncia renovação de contrato com Sabino; veja detalhes

O São Paulo anunciou a renovação de contrato com Sabino. Agora, o vínculo do zagueiro vai até 2028. O contrato iria até o final do ano, mas o Tricolor estudava a renovação do defensor há semanas.

Um dos jogadores mais utilizados por Hernán Crespo, participou de 37 dos 45 jogos do Tricolor sob o comando do argentino, sendo 32 como titular. Sabino falou sobre sua renovação.

- Estou muito feliz com a renovação, é uma conquista para mim dentro do clube e espero retribuir da melhor maneira possível dentro de campo. Vejo como um prêmio pela resiliência, por ter esperado o momento certo. Agradeço a Deus por tudo o que tem feito na minha vida, por ter me colocado em um clube grande como o São Paulo, e a todos que fizeram parte desse grande sonho - disse o zagueiro.

(Foto: Jota Erre/AGIF/ Gazeta Press)

Sabino foi contratado em março de 2024 com vínculo inicial de três meses. Naquele momento, estava na reta final da recuperação de uma cirurgia no pé esquerdo, realizada em dezembro de 2023, quando ainda vestia a camisa do Sport. Harry Massis e Rui Costa também exaltaram a renovação do jogador.

- Essa renovação é uma satisfação para nós, um reconhecimento ao comprometimento do Sabino com a instituição. Ele tem sido uma peça importante da equipe e acreditamos que pode colaborar muito ainda - disse Massis.

- O Sabino conquistou o espaço dele dentro do campo. Com trabalho sério e muito respeito pela camisa que veste, tornou-se não só um dos nossos atletas com maior minutagem, mas também uma referência de comportamento dentro do grupo. Ficamos muito felizes por renovar o contrato dele - completou Rui.

Depois de recuperar a forma física, ficar à disposição de Luis Zubeldía e estrear na vitória por 3 a 1 sobre o Águia de Marabá, em Belém, pela Copa do Brasil, no dia 2 de maio de 2024, o zagueiro teve o contrato renovado até 31 de dezembro de 2024 e, mais tarde, até dezembro de 2026. Desde então, soma 71 partidas pelo Tricolor, com três gols e uma assistência.