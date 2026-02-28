Tite analisa classificação do Cruzeiro e atualiza situações de Cássio e Gerson

Na noite deste sábado, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 1 a 0 pela partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Após a partida, o técnico Tite analisou o resultado e também explicou as situações de Cássio e Gerson, que deixaram o gramado lesionados.

– Uma vitória consistente, não deu oportunidades ao adversário. Teve uma mentalidade forte, bateu e criou oportunidades. Fez o goleiro adversário ser destaque da partida. Fomos merecedores do placar e da classificação – disse Tite.

– Nós tivemos sempre o cuidado de estar com os atletas nas melhores condições. Os dois foram traumas. Uma o Cássio foi sair, se chocou e na queda caiu. No Gerson também. Inicialmente falei com o doutor e não teve nenhum problema maior – explicou.

Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Pouso Alegre

Em uma partida marcada por duas lesões de jogadores titulares (Gerson e Cássio), o Cruzeiro bateu o Pouso Alegre por 1 a 0 e carimbou sua vaga na decisão do Campeonato Mineiro. O gol foi marcado por Kaio Jorge.

Classificado para a grande decisão, o Cruzeiro aguarda o clássico entre Atlético-MG e América-MG, que será realizado neste domingo. A final do Campeonato Mineiro será no próximo fim de semana, provavelmente no dia 7, no Mineirão.