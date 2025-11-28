Lances de Coutinho em Vasco x Inter enlouquecem a web: 'Simplesmente'
Camisa 10 vai liderando a equipe pela 36ª rodada do Brasileirão
Jogando diante de sua torcida, o Vasco vai derrotando o Internacional por 2 a 1, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (28). Liderados por Philippe Coutinho, a equipe carioca criou as principais oportunidades, mas acabou sofrendo um gol no último lance da primeira etapa. No entanto, a atuação do camisa 10 impressionou os torcedores nas redes sociais.
Com direito a chapéu no adversário, bola no travessão e defesa milagrosa do goleiro adversário, Philippe Coutinho foi um dos principais destaques do Vasco nos primeiros 45 minutos em São Januário. Sem marcar a 10 partida, o meia busca quebrar o jejum diante de seu torcedor.
Nas redes sociais, os torcedores destacaram o desempenho de Philippe Coutinho durante a primeira etapa entre Vasco x Internacional. Segundo um dos internautas, a atuação do camisa 10 lembrou Lionel Messi em 2009. Confira abaixo.
Com o resultado parcial, o Vasco vai assumindo a 10ª colocação, com 45 pontos somados, e vai complicando a vida do Internacional, que reagiu no final da primeira etapa. Lutando contra o rebaixamento, a equipe Colorada busca uma reação na etapa final.
