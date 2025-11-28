O Vasco da Gama anunciou, nesta sexta-feira (28), uma parceria estratégica com o Arquiba!, sportech do ecossistema Lance! especializada interação entre torcedores através de check-ins nos estádios. A colaboração marca um passo importante na transformação digital do clube e promete revolucionar a forma como os vascaínos se conectam com o time dentro e fora dos estádios.

Com a integração da plataforma ao aplicativo recém-lançado do Vasco, o Vasco APP, os torcedores poderão registrar todas as partidas que já acompanharam presencialmente. Os check-ins realizados no app oficial do Vasco também serão automaticamente registrados no aplicativo do Arquiba — e vice-versa — criando uma experiência unificada entre as plataformas. Além de fortalecer o engajamento, esse recurso ajuda o clube a compreender melhor o perfil e os padrões de consumo do torcedor, auxiliando na criação de ações personalizadas.

A integração ainda oferece um ambiente de interação social com rankings, medalhas, estatísticas personalizadas e informações sobre estádios visitados. Todo o histórico fica salvo no perfil do usuário, construindo uma verdadeira linha do tempo da relação do fã com o clube. No próprio app do Arquiba, o torcedor também poderá interagir com fãs de outros times, ampliando a comunidade e fortalecendo a troca entre apaixonados por futebol.

Arquiba está inserido no Vasco APP (Foto: Divulgação/Lance!)

Segundo Miguel Tápias, cofundador do Arquiba, a união entre as marcas consolida um novo capítulo para o futebol brasileiro:

- Esta parceria com o Vasco da Gama representa um marco para o Arquiba e para o futebol brasileiro. Nosso sistema de gamificação foi desenhado para aumentar o relacionamento entre clube e fã, recompensando a paixão que move o futebol. Estamos unindo a tradição de um gigante com a inovação da nossa plataforma para colocar o amante do esporte como protagonista da experiência.

Para o Vasco, a parceria fortalece a estratégia de elevar a presença digital do clube e valorizar a participação do torcedor. Carlos Amodeo, CEO da Vasco SAF, destaca que a iniciativa vai muito além da tecnologia:

- Esta parceria representa mais um avanço na construção do ecossistema digital que estamos desenvolvendo. A integração com o Arquiba reforça nossa visão de oferecer ao torcedor experiências mais completas, inteligentes e conectadas. Não se trata apenas de tecnologia, mas de reconhecer a presença e a dedicação do vascaíno em cada jogo.

Pedro Henrique Caixeiro, especialista em Inovação da Vasco SAF, complementa afirmando que o recurso permitirá ao clube compreender melhor o comportamento de sua torcida e aprimorar o atendimento:

- Sempre buscamos maneiras de estar mais próximos dos nossos torcedores. A plataforma do Arquiba nos oferece ferramentas para isso. Vamos não apenas engajar, mas também usar esses recursos para melhorar a experiência do vascaíno como um todo.

Criado em 2022, o Arquiba foi adquirido em 2025 pelo Lance!. A plataforma já reúne mais de 10 mil usuários ativos por mês e ultrapassa 180 mil check-ins feitos em cerca de 2 mil estádios. A expectativa é ampliar ainda mais essa base e seguir adicionando funcionalidades que enriqueçam a experiência gamificada do torcedor.

A parceria consolida o movimento de modernização do Vasco e reforça o papel da tecnologia como ponte entre clube e torcida, oferecendo novas formas de engajamento, reconhecimento e conexão emocional. Para os vascaínos, a experiência de acompanhar o time promete se tornar ainda mais interativa, personalizada e envolvente.

