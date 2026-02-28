Novorizontino x Corinthians: prorrogação ou pênaltis no Paulistão?

Novorizontino e Corinthians se enfrentam neste domingo (28), às 20h30, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão, em Novo Horizonte, pela semifinal do Campeonato Paulista. O confronto será decidido em partida única.

De acordo com o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF), caso o duelo termine empatado no tempo regulamentar, a vaga na decisão será definida nas cobranças de pênaltis, sem a necessidade da prorrogação.

O Timão, inclusive, vem de uma classificação nesse mesmo formato. Na fase anterior, empatou com a Portuguesa no tempo normal e garantiu a vaga ao vencer a disputa nas penalidades máximas.

Novorizontino e Corinthians se enfrentam pelo Paulistão (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press)

Novorizontino x Corinthians

O Novorizontino chega à semifinal da competição após eliminar o Santos na fase anterior. Além do Paulistão, a equipe garantiu classificação à terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Nacional (AM) por 4 a zero, no meio de semana.

Já o Timão sofreu, mas conseguiu avançar à semifinal do torneio ao eliminar a Portuguesa na disputa de pênaltis, com o goleiro Hugo Souza sendo o herói da classificação. Ainda durante a semana, a equipe empatou com o Cruzeiro em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

