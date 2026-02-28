Botafogo empata sem gols com o Boavista em jogo ruim e vai à final da Taça Rio
Glorioso irá enfrentar o Bangiu na final da competição
- Matéria
- Mais Notícias
Em jogo de pouco apelo e com péssimo futebol na noite deste sábado (28), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo foi a campo com time alternativo e ficou no empate sem gols com o Boavista. O resultado classificou o Alvinegro para a final da Taça Rio para enfrentar o Bangu, que eliminou o Volta Redonda.
➡️ Botafogo negocia contratação do lateral-esquerdo Johan Mojica
A data da decisão será confirmada em breve pela Federação do Rio de Janeiro. A tendência é que seja disputada no Nilton Santos, no sábado (7), já que o Glorioso jogará terá na terça-feira (10) a volta com o Barcelona-EQU valendo vaga na fase de grupos da Libertadores.
Botafogo desmobilizado
Já com boa vantagem no placar agregado após a vitória por 2 a 0 na ida, em Bacaxá, o técnico Martín Anselmi utilizou o duelo de volta com o Boavista para fazer alguns testes. Destaques para a dupla de ataque formada por Arthur Cabral e Joaquín Correa, ambos carecendo de ritmo de jogo.
Da arquibancada para o campo, uma partida de poucas emoções para os cerca de 3.700 presentes. Se no primeiro tempo o Botafogo teve mais a bola e controlou o jogo tentando furar a defesa do Boavista, no segundo nem isso foi possível.
Muitos erros de posicionamento, sinais claros de desentrosamento e nervosismo com a pressão que vinha da torcida marcaram o jogo de volta da semifinal. O time de Saquarema ainda teve um pênalti anulado por impedimento na origem do lance, sendo este o lance minimamente relevante.
O Botafogo agora vira a chave de olho em um compromisso decisivo na terça-feira (3), em Guayquil, no Equador, contra o Barcelona, pela ida da terceira fase preliminar da Libertadores.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
+ Aposte nos jogos do Fogão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 0 X 0 BOAVISTA
TAÇA RIO - SEMIFINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: domingo, 28 de fevereiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes
🚩 Assistentes: Wallace Muller Barros e Marcelo Araújo Ossimo
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva
Cartões amarelos: Arthur Novaes (BOT); Luis Henrique (BVT)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Raul, Kadu, Ythallo, Justino e Gabriel Abdias; Arthur Novaes (Jordan Barrera), Edenilson e Caio Valle (Montoro); Artur (Lucas Villalba), Joaquín Correa (Nathan) e Arthur Cabral (Arthur Izaque). Técnico: Martín Anselmi.
BOAVISTA: Lucas Maticoli, Igor França, Bruno Jesus, André Rodrigues e Titto; Ryan Couto, Fernando Santana (Khawhan), Isael e Cesinha (Luis Henrique); Lucas Silva e Berê (Sandrinho). Técnico: Gilson Kleina.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias