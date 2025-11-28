Chuva afeta gramado de São Januário e atrasa reinicio de Vasco x Inter: 'Sem condições'

O fim do primeiro tempo do confronto entre Vasco e Internacional, desta sexta-feira (28), em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma chuva intensa. As condições climáticas interferiram no reinício da segunda etapa. Até o momento da publicação desta matéria, a partida segue paralisada.

A arbitragem chegou a subir para campo, e assim, realizar testes para ver as condições de jogo. Com um gramado cheio de poças, devido a intensa tempestade, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não demorou para retornar aos vestiários.

O reinício da partida segue atrasado e sem previsão de retorno. O protocolo do Brasileirão prevê um tempo de 30 minutos, antes de uma decisão final da arbitragem. Nas redes sociais, torcedores se assustaram com a chuva e as condições do gramado. Veja abaixo:

