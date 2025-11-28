menu hamburguer
Chuva afeta gramado de São Januário e atrasa reinicio de Vasco x Inter: 'Sem condições'

Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
20:48
Vasco x Internacional foi interrompido por conta da chuva no Rio de Janeiro (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
imagem cameraVasco x Internacional foi interrompido por conta da chuva no Rio de Janeiro (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
O fim do primeiro tempo do confronto entre Vasco e Internacional, desta sexta-feira (28), em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma chuva intensa. As condições climáticas interferiram no reinício da segunda etapa. Até o momento da publicação desta matéria, a partida segue paralisada.

A arbitragem chegou a subir para campo, e assim, realizar testes para ver as condições de jogo. Com um gramado cheio de poças, devido a intensa tempestade, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não demorou para retornar aos vestiários.

O reinício da partida segue atrasado e sem previsão de retorno. O protocolo do Brasileirão prevê um tempo de 30 minutos, antes de uma decisão final da arbitragem. Nas redes sociais, torcedores se assustaram com a chuva e as condições do gramado. Veja abaixo:

