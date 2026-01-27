Quem são os árbitros profissionais contratados pela CBF?
Arbitragem brasileira terá programa de profissionalização pela primeira vez
- Matéria
- Mais Notícias
A CBF definiu o primeiro grupo de arbitragem profissional do futebol brasileiro, formado por 72 nomes, entre árbitros centrais, assistentes e profissionais de VAR. O projeto prevê remuneração fixa paga pela entidade, além dos valores já recebidos por partida e bonificação por desempenho, com seleção baseada no quadro da Fifa e nas avaliações das temporadas de 2024 e 2025.
Relacionadas
➡️ CBF anuncia a profissionalização da arbitragem da Série A do Brasileirão
Ao todo, o grupo é composto por 20 árbitros centrais, 40 árbitros assistentes e 12 árbitros de vídeo. Todos os brasileiros que integram o quadro da Fifa foram incluídos, assim como profissionais que tiveram maior número de atuações e boa avaliação técnica da CBF nos últimos dois anos. A expectativa é que o contrato seja assinado em fevereiro, e o ranking dos profissionais começará em março.
➡️ Como os pontos corridos transformaram o Brasileirão em modelo de sucesso
➡️ Copa do Brasil: CBF explica sorteio das primeiras fases
➡️ Brasileirão começa com mudanças no regulamento; saiba quais
Abaixo a lista dos árbitros profissionais contratados pela CBF
Árbitros centrais (20)
Alex Stefáno
Edina Batista
Lucas Torezin
Raphael Claus
Anderson Daronco
Felipe Lima
Matheus Candançan
Rodrigo Pereira
Braulio Machado
Flávio Souza
Paulo Zanovelli
Savio Sampaio
Bruno Arleu
Jonathan Pinheiro
Rafael Klein
Wagner Magalhães
Davi Lacerda
Lucas Casagrande
Ramon Abatti
Wilton Sampaio
Árbitros assistentes (40)
Alessandro Matos
Alex Ang
Alex dos Santos
Alex Tomé
Andrey Freitas
Anne Kesy
Brigida Cirilo
Bruno Boschilia
Bruno Pires
Celso Silva
Cipriano Silva
Daniela Coutinho
Danilo Manis
Douglas Pagung
Eduardo Cruz
Evandro Lima
Fabrini Bevilaqua
Felipe Alan
Fernanda Kruger
Fernanda Nandrea
Francisco Bezerra
Gizeli Casaril
Guilherme Camilo
Joverton Lima
Leila Naiara
Leone Rocha
Luanderson Lima
Luiz Regazone
Maira Mastella
Michael Stanislau
Nailton Junior
Neuza Back
Rafael Alves
Rafael Trombeta
Rodrigo Correa
Schumacher Gomes
Thiaggo Labes
Thiago Farinha
Tiago Diel
Victor Imazu
Árbitros de VAR (12)
Caio Max
Diego Lopez
Rodrigo D'Alonso
Charly Wendy
Marco Fazekas
Rodrigo Guarizo
Daiane Muniz
Pablo Ramon
Rodrigo Sá
Daniel Bins
Rodolpho Tolski
Wagner Reway
A iniciativa faz parte do processo de profissionalização da arbitragem no país, com foco em maior padronização, acompanhamento de desempenho e disponibilidade contínua dos árbitros selecionados ao longo da temporada.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias