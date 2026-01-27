Quem são os árbitros profissionais contratados pela CBF?

A CBF definiu o primeiro grupo de arbitragem profissional do futebol brasileiro, formado por 72 nomes, entre árbitros centrais, assistentes e profissionais de VAR. O projeto prevê remuneração fixa paga pela entidade, além dos valores já recebidos por partida e bonificação por desempenho, com seleção baseada no quadro da Fifa e nas avaliações das temporadas de 2024 e 2025.

continua após a publicidade

➡️ CBF anuncia a profissionalização da arbitragem da Série A do Brasileirão

Ao todo, o grupo é composto por 20 árbitros centrais, 40 árbitros assistentes e 12 árbitros de vídeo. Todos os brasileiros que integram o quadro da Fifa foram incluídos, assim como profissionais que tiveram maior número de atuações e boa avaliação técnica da CBF nos últimos dois anos. A expectativa é que o contrato seja assinado em fevereiro, e o ranking dos profissionais começará em março.

➡️ Como os pontos corridos transformaram o Brasileirão em modelo de sucesso

➡️ Copa do Brasil: CBF explica sorteio das primeiras fases

➡️ Brasileirão começa com mudanças no regulamento; saiba quais

continua após a publicidade

Abaixo a lista dos árbitros profissionais contratados pela CBF

Árbitros centrais (20)

Alex Stefáno

Edina Batista

Lucas Torezin

Raphael Claus

Anderson Daronco

Felipe Lima

Matheus Candançan

Rodrigo Pereira

Braulio Machado

Flávio Souza

Paulo Zanovelli

Savio Sampaio

Bruno Arleu

Jonathan Pinheiro

Rafael Klein

Wagner Magalhães

Davi Lacerda

Lucas Casagrande

Ramon Abatti

Wilton Sampaio

Árbitros assistentes (40)

Alessandro Matos

Alex Ang

Alex dos Santos

Alex Tomé

Andrey Freitas

Anne Kesy

Brigida Cirilo

Bruno Boschilia

Bruno Pires

Celso Silva

Cipriano Silva

Daniela Coutinho

Danilo Manis

Douglas Pagung

Eduardo Cruz

Evandro Lima

Fabrini Bevilaqua

Felipe Alan

Fernanda Kruger

Fernanda Nandrea

Francisco Bezerra

Gizeli Casaril

Guilherme Camilo

Joverton Lima

Leila Naiara

Leone Rocha

Luanderson Lima

Luiz Regazone

Maira Mastella

Michael Stanislau

Nailton Junior

Neuza Back

Rafael Alves

Rafael Trombeta

Rodrigo Correa

Schumacher Gomes

Thiaggo Labes

Thiago Farinha

Tiago Diel

Victor Imazu

continua após a publicidade

Árbitros de VAR (12)

Caio Max

Diego Lopez

Rodrigo D'Alonso

Charly Wendy

Marco Fazekas

Rodrigo Guarizo

Daiane Muniz

Pablo Ramon

Rodrigo Sá

Daniel Bins

Rodolpho Tolski

Wagner Reway

A iniciativa faz parte do processo de profissionalização da arbitragem no país, com foco em maior padronização, acompanhamento de desempenho e disponibilidade contínua dos árbitros selecionados ao longo da temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte