Domínguez lamenta derrota do Atlético, mas fala em 'ter confiança' e 'não desacreditar'

Neste sábado (14), o Vitória venceu o Atlético por 2 a 0 no Barradão, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez lamentou a derrota, mas destacou a importância de manter a confiança e reforçou que a recuperação da equipe é um processo gradual.

Neste sábado (14), o Vitória venceu o Atlético por 2 a 0 no Barradão, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez lamentou a derrota, mas destacou a importância de manter a confiança e reforçou que a recuperação da equipe é um processo gradual.

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"El Barba" analisou a partida como composta por dois tempos distintos. Segundo ele, o Atlético dominou a primeira etapa, mas sem efetividade, e o gol sofrido acabou provocando desorganização e um certo desespero na busca pelo resultado. No segundo tempo, apesar de a equipe ter mais posse de bola, o técnico avaliou que o time não conseguiu controlar o jogo nem encaixar os ataques de forma consistente.

— Acho que o primeiro tempo, lamentavelmente nós controlamos o jogo com muitas situações de gols dentro do área e não fomos eficazes. Uma bola parada nos coloca em desvantagem. A partir daí nós entramos em desespero e corremos para qualquer lado, sem nenhuma organização. No segundo, nós sabíamos que eles iam ficar atrás, e não fomos certeiros nos ataques. Tivemos a bola mas não controlamos o jogo, estávamos desesperados — analisou Eduardo Domínguez, técnico do Atlético

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Questionado sobre as mudanças na equipe e sobre seu conhecimento dos atletas, Domínguez afirmou que já conhece bem cada jogador e sabe o que eles podem entregar em campo. O treinador destacou ainda, que não pode permitir que fatores externos afetem o time, reforçando a importância de manter a confiança elevada, lembrando que o Atlético é uma grande equipe, formada por grandes jogadores:

— As mudanças que podem ser produzidas são por causa do desgaste de tantos jogos. Mas já os conheço, sei o que cada um pode me dar, e a partida que cabe a cada um. Temos uma grande equipe, mas não temos que deixar que o de fora nos afete, que desacredite a equipe, desacredite os jogadores. São grandes jogadores e precisamos de manter uma confiança alta para poder demonstrar o que queremos fazer. Estamos no processo sobre o que queremos ser como equipe, estamos nesse processo — afirmou El Barba.

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