Após entrevista coletiva, técnico do Atlético-MG é visto 'descontando a raiva' com o resultado
El barba foi flagrado chutando um copo de água após coletiva no Barradão
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O Atlético foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 neste sábado (14), no Barradão, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a coletiva, o técnico Eduardo Domínguez foi visto demonstrando toda a sua frustração e "descontando a raiva" pelo revés do Galo.
Domínguez lamenta derrota do Atlético, mas fala em ‘ter confiança’ e ‘não desacreditar’
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Logo após encerrar a entrevista, Domínguez foi flagrado chutando um copo de água. O momento foi registrado pelo jornalista Breno Galante. Confira o vídeo:
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Domínguez analisou a partida do Atlético
Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez lamentou a derrota, mas destacou a importância de manter a confiança e reforçou que a recuperação da equipe é um processo gradual.
"El Barba" analisou a partida como composta por dois tempos distintos. Segundo ele, o Atlético dominou a primeira etapa, mas sem efetividade, e o gol sofrido acabou provocando desorganização e um certo desespero na busca pelo resultado. No segundo tempo, apesar de a equipe ter mais posse de bola, o técnico avaliou que o time não conseguiu controlar o jogo nem encaixar os ataques de forma consistente.
— Acho que o primeiro tempo, lamentavelmente nós controlamos o jogo com muitas situações de gols dentro do área e não fomos eficazes. Uma bola parada nos coloca em desvantagem. A partir daí nós entramos em desespero e corremos para qualquer lado, sem nenhuma organização. No segundo, nós sabíamos que eles iam ficar atrás, e não fomos certeiros nos ataques. Tivemos a bola mas não controlamos o jogo, estávamos desesperados — analisou Eduardo Domínguez, técnico do Atlético.
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