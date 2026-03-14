Anselmi desabafa após derrota para o Flamengo: 'Então sou burro'
Alvinegro foi derrotado por 3 a 0 pelo Rubro-Negro no Nilton Santos
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Martín Anselmi conversou com a imprensa após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo neste sábado (14), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão. O treinador negou a utilização do esquema de três zagueiros e disse que o treinador é tratado como "burro" quando o time perde.
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— No jogo passado não jogamos com três zagueiros, nenhum jogo jogamos com três zagueiros. Três zagueiros? Nenhum. No jogo anterior, Ponte defendeu como lateral, era linha de quatro, hoje foi o mesmo. Dá para explicar tudo, mas hoje não tem sentido. Por mais que eu explique, nós perdemos, então sou burro. É verdade. Quando a equipe perde, o treinador é burro — desabafou.
*Esta matéria está em atualização
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