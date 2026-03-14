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Anselmi desabafa após derrota para o Flamengo: 'Então sou burro'

Alvinegro foi derrotado por 3 a 0 pelo Rubro-Negro no Nilton Santos

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Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/03/2026
23:47
RIO DE JANEIRO (RJ), 14.03.2026 - FUTEBOL / CAMPEONATO BRASILEIRO 2026 - Botafogo x Flamengo - Anselmi em Partida entre Botafogo x Flamengo valido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estadio Nilton Santos, na noite desse Sabado (14). (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraMartín Anselmi gesticula durante o clássico contra o Flamengo (Foto: Vyctor Santos / Pera Photo Press / Gazeta Press)
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Martín Anselmi conversou com a imprensa após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo neste sábado (14), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão. O treinador negou a utilização do esquema de três zagueiros e disse que o treinador é tratado como "burro" quando o time perde.

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— No jogo passado não jogamos com três zagueiros, nenhum jogo jogamos com três zagueiros. Três zagueiros? Nenhum. No jogo anterior, Ponte defendeu como lateral, era linha de quatro, hoje foi o mesmo. Dá para explicar tudo, mas hoje não tem sentido. Por mais que eu explique, nós perdemos, então sou burro. É verdade. Quando a equipe perde, o treinador é burro — desabafou.

*Esta matéria está em atualização

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Martin Anselmi analisa derrota do Botafogo (Foto: Affonso Andrade / Agência F8 / Gazeta Press)
Martin Anselmi analisa derrota do Botafogo (Foto: Affonso Andrade / Agência F8 / Gazeta Press)

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