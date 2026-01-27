menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Brasileirão 2026: IA crava o campeão e rebaixados

A primeira rodada do Brasileirão 2026 começa nesta quarta-feira (28)

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 27/01/2026
10:30
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
imagem cameraTaça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasileirão começará nesta quarta-feira (28), com os primeiros jogos marcados para às 19h. O Lance! perguntou ao Chat Gpt, inteligência artificial, qual será o campeão da competição, o G4 e os rebaixados.

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Flamengo mandam recado a Filipe Luís após derrota do Fluminense

De acordo com a plataforma, a taça não sairá da galeria do Flamengo. A inteligência artificial disse que a equipe é muito qualificada, bem preparada e tem tudo para ser campeão pela segunda vez consecutiva. O resto do G4 ficaria assim:

  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Atlético MG
  • Grêmio

Além do G4, o Chat Gpt também previu os quatro times que serão rebaixados no final do ano:

  1. Vitória
  2. Chapecoense
  3. Mirassol
  4. Remo

Confira a tabela completa, segundo a ferramenta:

    1.
  1. Flamengo – 76 pts
    2. 2.
  2. Palmeiras – 73 pts
    3. 3.
  3. Atlético-MG – 70 pts
    4. 4.
  4. Grêmio – 66 pts
    5. 5.
  5. Botafogo – 64 pts
    6. 6.
  6. Fluminense – 62 pts
    7. 7.
  7. Athletico-PR – 60 pts
    8. 8.
  8. Internacional – 58 pts
    9. 9.
  9. Cruzeiro – 55 pts
    10. 10.
  10. São Paulo – 53 pts
    11. 11.
  11. Bahia – 51 pts
    12. 12.
  12. Corinthians – 49 pts
    13. 13.
  13. Bragantino – 48 pts
    14. 14.
  14. Santos – 46 pts
    15. 15.
  15. Vasco da Gama – 45 pts
    16. 16.
  16. Coritiba – 43 pts
    17. 17.
  17. EC Vitória – 41 pts
    18. 18.
  18. Chapecoense – 39 pts
    19. 19.
  19. Mirassol – 37 pts
    20. 20.
  20. Remo – 34 pts

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Mudança no calendário do futebol Brasileiro

O futebol brasileiro sofreu mudanças severas em seu calendário para 2026. A partir desta temporada, o Brasileirão começa em janeiro, junto com os estaduais. No entanto, o primeiro troféu a ser levantado na temporada será a taça da Super Copa Rei, que será disputada entre Flamengo e Corinthians, em Brasília, no dia 1° de fevereiro.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com as novas datas, o Brasileirão vai terminar no dia 2 de dezembro. Além do torneio nacional de pontos corridos, a Copa do Brasil também começará mais cedo. A competição tem o início marcado para o dia 18 de fevereiro, com a final marcada para o dia 6 de dezembro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias