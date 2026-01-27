Brasileirão 2026: IA crava o campeão e rebaixados

O Brasileirão começará nesta quarta-feira (28), com os primeiros jogos marcados para às 19h. O Lance! perguntou ao Chat Gpt, inteligência artificial, qual será o campeão da competição, o G4 e os rebaixados.

De acordo com a plataforma, a taça não sairá da galeria do Flamengo. A inteligência artificial disse que a equipe é muito qualificada, bem preparada e tem tudo para ser campeão pela segunda vez consecutiva. O resto do G4 ficaria assim:

Flamengo

Palmeiras

Atlético MG

Grêmio

Além do G4, o Chat Gpt também previu os quatro times que serão rebaixados no final do ano:

Vitória Chapecoense Mirassol Remo

Confira a tabela completa, segundo a ferramenta:

1 . Flamengo – 76 pts 2 . Palmeiras – 73 pts 3 . Atlético-MG – 70 pts 4 . Grêmio – 66 pts 5 . Botafogo – 64 pts 6 . Fluminense – 62 pts 7 . Athletico-PR – 60 pts 8 . Internacional – 58 pts 9 . Cruzeiro – 55 pts 10 . São Paulo – 53 pts 11 . Bahia – 51 pts 12 . Corinthians – 49 pts 13 . Bragantino – 48 pts 14 . Santos – 46 pts 15 . Vasco da Gama – 45 pts 16 . Coritiba – 43 pts 17 . EC Vitória – 41 pts 18 . Chapecoense – 39 pts 19 . Mirassol – 37 pts 20 . Remo – 34 pts

Mudança no calendário do futebol Brasileiro

O futebol brasileiro sofreu mudanças severas em seu calendário para 2026. A partir desta temporada, o Brasileirão começa em janeiro, junto com os estaduais. No entanto, o primeiro troféu a ser levantado na temporada será a taça da Super Copa Rei, que será disputada entre Flamengo e Corinthians, em Brasília, no dia 1° de fevereiro.

Com as novas datas, o Brasileirão vai terminar no dia 2 de dezembro. Além do torneio nacional de pontos corridos, a Copa do Brasil também começará mais cedo. A competição tem o início marcado para o dia 18 de fevereiro, com a final marcada para o dia 6 de dezembro.