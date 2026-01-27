Brasileirão 2026: IA crava o campeão e rebaixados
A primeira rodada do Brasileirão 2026 começa nesta quarta-feira (28)
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasileirão começará nesta quarta-feira (28), com os primeiros jogos marcados para às 19h. O Lance! perguntou ao Chat Gpt, inteligência artificial, qual será o campeão da competição, o G4 e os rebaixados.
Palmeiras se reapresenta de olho na estreia do Brasileirão; saiba como foi o treino
Palmeiras
Kaio Jorge, Pedro, Yuri Alberto..? Leitores do L! preveem artilheiro do Brasileirão
Fora de Campo
Campeão da Série B, Coritiba retorna à elite no Brasileirão 2026
Futebol Nacional
➡️Torcedores do Flamengo mandam recado a Filipe Luís após derrota do Fluminense
De acordo com a plataforma, a taça não sairá da galeria do Flamengo. A inteligência artificial disse que a equipe é muito qualificada, bem preparada e tem tudo para ser campeão pela segunda vez consecutiva. O resto do G4 ficaria assim:
- Flamengo
- Palmeiras
- Atlético MG
- Grêmio
Além do G4, o Chat Gpt também previu os quatro times que serão rebaixados no final do ano:
- Vitória
- Chapecoense
- Mirassol
- Remo
Confira a tabela completa, segundo a ferramenta:
- Flamengo – 76 pts
- Palmeiras – 73 pts
- Atlético-MG – 70 pts
- Grêmio – 66 pts
- Botafogo – 64 pts
- Fluminense – 62 pts
- Athletico-PR – 60 pts
- Internacional – 58 pts
- Cruzeiro – 55 pts
- São Paulo – 53 pts
- Bahia – 51 pts
- Corinthians – 49 pts
- Bragantino – 48 pts
- Santos – 46 pts
- Vasco da Gama – 45 pts
- Coritiba – 43 pts
- EC Vitória – 41 pts
- Chapecoense – 39 pts
- Mirassol – 37 pts
- Remo – 34 pts
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Mudança no calendário do futebol Brasileiro
O futebol brasileiro sofreu mudanças severas em seu calendário para 2026. A partir desta temporada, o Brasileirão começa em janeiro, junto com os estaduais. No entanto, o primeiro troféu a ser levantado na temporada será a taça da Super Copa Rei, que será disputada entre Flamengo e Corinthians, em Brasília, no dia 1° de fevereiro.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Com as novas datas, o Brasileirão vai terminar no dia 2 de dezembro. Além do torneio nacional de pontos corridos, a Copa do Brasil também começará mais cedo. A competição tem o início marcado para o dia 18 de fevereiro, com a final marcada para o dia 6 de dezembro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias