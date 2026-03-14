Sob o olhar de Ancelotti, Flamengo atropela o Botafogo pelo Brasileirão
Dois dos observados pelo treinador, Léo Pereira e Pedro, marcaram na vitória
O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 na noite deste sábado (14), pela sexta rodada do Brasileirão. No Estádio Nilton Santos, os gols da vitória rubro-negra foram marcados por Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro. O clássico carioca contou com a presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, que observou alguns nomes.
O treinador italiano fará na segunda-feira (16) a convocação do grupo que disputará amistosos contra França e Croácia. Autores de dois dos gols do Flamengo, Léo Pereira e Pedro são nomes frequentemente ligados à Seleção. Pelo momento, o zagueiro aparece com chances maiores de figurar na lista.
Classificação
Com a vitória, o Flamengo chegou à terceira colocação do Campeonato Brasileiro, pelo menos momentaneamente, com a mesma pontuação de Palmeiras e Fluminense. O Botafogo, por sua vez, fica na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Vale ressaltar, porém, que o Alvinegro tem jogos a menos devido à disputa da fase preliminar da Libertadores.
Como foi Botafogo x Flamengo?
O primeiro tempo começou animado no Estádio Nilton Santos. O Flamengo levou perigo ao gol do Botafogo logo no primeiro minuto. Pedro teve boa chance, mas desperdiçou. Na sequência, o Glorioso respondeu com um cruzamento perigoso de Alex Telles que atravessou toda a área rubro-negra. O time da casa, aliás, acumulou três boas oportunidades, mas não conseguiu converter em gol.
Quem abriu o placar, porém, foi o Rubro-Negro. Aos 13 minutos, Samuel Lino aproveitou uma sobra após Guillermo Varela dividir a bola com Alexander Barboza e finalizou para o gol. A bola ainda desviou em Bastos antes de morrer no fundo da rede.
A equipe comandada por Leonardo Jardim ampliou nos acréscimos da etapa inicial. Aos 47 minutos, Léo Pereira cobrou falta com categoria e marcou um belo gol, diante do olhar atento de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, presente no estádio.
O cenário ficou ainda pior para o Botafogo. O VAR chamou o árbitro Anderson Daronco para revisar uma falta de Alexander Barboza em Pedro, quando o zagueiro era o último homem. Após análise, o defensor alvinegro foi advertido com o cartão vermelho. Assim, o Glorioso foi para o vestiário sob vaias de sua torcida, enquanto os flamenguistas faziam festa no Setor Sul do estádio.
O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador e marcou o terceiro gol logo na primeira chegada ao ataque. Com assistência de Varela, Pedro deixou o dele.
Com três gols de desvantagem e um jogador a menos, o Botafogo se lançou ao ataque em busca de diminuir o prejuízo. Entretanto, o aspecto físico atrapalhou as ações do time da casa, que viu o rival criar novas chances de perigo.
A reta final do clássico teve o Flamengo com o controle da bola, enquanto o Botafogo assistia à troca de passes do time visitante. Diante da intensidade rubro-negra e do cenário do Alvinegro em campo, o placar para o Fla poderia ter sido ainda maior.
O que vem por aí?
Na próxima rodada do Brasileirão, o Botafogo visita o Palmeiras, já na quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. No dia seguinte, às 20h (de Brasília), o Flamengo recebe o Remo no Maracanã.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 0 X 3 FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 6ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 14 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: -; Samuel Lino (12'/1ºT), Léo Pereira (46'/1ºT) e Pedro (3'/1°T)
🟨 Cartões amarelos: Barboza (43'/1ºT), Allan (48'/1ºT) e Arthur Cabral (21'/2ºT); Pulgar (13'/2ºT) e Jorginho (21'/2ºT)
🟥 Cartões vermelhos: Barboza (53'/1°T);-
🏟️ Público: 16.176 pessoas
💸 Renda: R$ 628.290,00
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Raul; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan (Ferraresi), Danilo (Edenílson) e Cristian Medina; Matheus Martins (Newton), Jordan Barrera (Mateo Ponte) e Arthur Cabral (Júnior Santos).
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho (Plata) e Lucas Paquetá; Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
