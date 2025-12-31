Quem foi e por onde anda o destaque da Copinha de 2025?

Destaque do São Paulo na conquista da Copinha de 2025, Ryan Francisco foi artilheiro, com dez gols, e craque do torneio. Apesar de não ter disputado a final da competição, suspenso, o jovem foi fundamental ao longo de toda a campanha e mais ainda na semifinal. Contra o Criciúma, marcou os dois gols da vitória de virada por 2 a 1, ambos de cavadinha em cobranças de pênalti.

Após desempenho tão expressivo, como em outras competições de base pelo São Paulo, Ryan Francisco passou a ser aproveitado no time profissional. Elogiado pelo então técnico Luis Zubeldía, o atacante de apenas 19 anos recebeu chances, mas com cautela. Disputou jogos do Paulistão, no qual marcou seu primeiro gol profissional, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Pelo campeonato nacional, o destaque da última Copinha voltou a balançar as redes na 6ª rodada, quando foi escalado como titular em duelo com o Ceará. Na 11ª, atuou por 90 minutos diante do Bahia. Na partida seguinte, voltou para o banco de reservas, mas entrou no fim e marcou tento "de honra" contra o Vasco.

Assim, vivia momento promissor quando as competições foram paralisadas para disputa do Mundial de Clubes. No entanto, em treino no dia 15 de julho rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, lesão grave que tirou a promessa tricolor do restante da temporada. Fica a expectativa, então, de um bom retorno em 2026.

Ryan Francisco pega "na veia" para marcar gol para o São Paulo contra o Vasco (Foto: Jonathan Paixão / Pera Photo Press / Gazeta Press)

Título do São Paulo na última Copinha

O São Paulo foi campeão da mais recente edição da Copinha com campanha invicta: oito vitórias e um empate. A equipe sobrou na fase de grupos e primeira rodada do mata-mata. Depois, no entanto, teve grandes desafios, com destaque para a decisão nos pênaltis contra o Fluminense nas quartas.

Mas a grande marca da trajetória são-paulina no torneio foi a vitória épica na final sobre o rival Corinthians. As circunstâncias não eram positivas desde antes do apito inicial: principal personagem da edição, Ryan Francisco recebeu o terceiro cartão amarelo e foi desfalque na decisão.

Em campo, o Corinthians abriu o placar com o lateral Denner e aumentou com Gui Negão, hoje peça importante no elenco principal de Dorival Júnior. No fim do primeiro tempo, o São Paulo descontou com o atacante Paulinho. Ainda nos quinze minutos iniciais da segunda etapa, empatou com o zagueiro Andrade e virou com outro de Paulinho. Então, segurou a vantagem para garantir o pentacampeonato.

Além de Ryan Francisco, nomes como Lucca, Maik e Felipe Negrucci passaram a ser aproveitados no elenco profissional.