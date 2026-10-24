Quem é Ryan, lateral da Seleção Sub-20 que ganha espaço no RB Bragantino e deve enfrentar o Palmeiras
Atleta de 19 anos é titular da Seleção Brasileira Sub-20 e vive sequência inédita na equipe profissional comandada por Vagner Mancini
Lateral da Seleção Brasileira Sub-20, Ryan vive uma ascensão rápida no RB Bragantino e deve ter mais uma oportunidade entre os titulares neste sábado (24), diante do Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Aos 19 anos, o jogador deve começar a partida pela quarta vez consecutiva e ganha espaço na reta final do Brasileirão, enquanto a equipe de Bragança Paulista, 10ª colocada, com 41 pontos, ainda busca uma vaga na Libertadores.
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A história de Ryan no clube começou cedo. Carioca, ele chegou ao Bragantino aos 14 anos, acompanhado da família, e passou a morar em uma casa disponibilizada pelo clube, que apostou em seu potencial. Agora, seis anos depois, começa a colher os frutos da formação nas categorias de base e conquista espaço no elenco profissional.
A disputa pela lateral direita, porém, não é simples. Ryan passou a ganhar oportunidades em uma posição que conta com o uruguaio Agustín Sant'Anna, ex-River Plate, e Andrés Hurtado, que defende a seleção equatoriana e está atualmente lesionado.
A mudança de patamar veio nas últimas semanas. Até o mês passado, Ryan dividia a rotina entre as equipes profissional e Sub-20. Depois de atuar nos três amistosos da Seleção Brasileira da categoria durante a última Data Fifa, na Espanha, foi integrado definitivamente ao elenco principal pelo técnico Vagner Mancini. A estreia na sequência veio contra o Mirassol, e o lateral não deixou mais a equipe.
— Sou muito grato ao Mancini pelas oportunidades que vêm me dando. Ele passa confiança e eu procuro retribuir em campo. Estou tranquilo, buscando meu espaço, e essa sequência está sendo muito importante para o meu amadurecimento como atleta — afirmou.
Presença frequente nas convocações da Seleção Sub-20, Ryan também faz parte de uma geração que vem marcando a história recente da base do Bragantino. Em 2025, o clube chegou pela primeira vez à final do Campeonato Brasileiro Sub-20, justamente contra o Palmeiras. Neste ano, as equipes voltaram a se encontrar na semifinal, e o lateral participou da origem de um dos gols do Bragantino no empate por 3 a 3, em cobrança de falta.
A trajetória na base também rendeu a Ryan um lugar em um grupo de destaque do clube. Em julho deste ano, ele esteve entre os quatro jogadores do Bragantino convocados simultaneamente para a Seleção Brasileira Sub-20, ao lado de Breno, Chrystian e Jhuan Nunes.
Neste sábado, o lateral reencontra o Palmeiras em um cenário diferente daquele das decisões da base. Com uma sequência de jogos como titular e espaço consolidado no profissional, Ryan tenta transformar as oportunidades recentes em um lugar definitivo na equipe.
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