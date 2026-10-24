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Após saída de Marcelo Paz, Osmar Stabile quer se aproximar do futebol do Corinthians

Presidente pretende participar mais das decisões e acompanhar de perto a rotina da equipe

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/10/2026 04:00
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Osmar Stabile em coletiva de imprensa, sentado, com microfone, fundos com logos de patrocinadores.
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pretende acompanhar mais de perto o departamento de futebol em meio à crise enfrentada pelo clube. A decisão acontece após a saída de Marcelo Paz, que ocupava o cargo de executivo de futebol, e em um momento de dificuldades dentro e fora de campo, marcado por resultados negativos e problemas financeiros.

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A intenção de Stabile é aumentar sua participação no dia a dia do futebol, acompanhar as demandas do elenco e transmitir maior confiança aos jogadores e à comissão técnica. O dirigente busca fortalecer a relação entre a presidência e o departamento, principalmente em um período de pressão pelos resultados no Campeonato Brasileiro.

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Além da situação esportiva, o Corinthians enfrenta dificuldades financeiras, com dívidas acumuladas e atrasos em compromissos assumidos pelo clube. Esse cenário também afeta o ambiente interno e aumenta a responsabilidade da diretoria na busca por soluções que ofereçam melhores condições de trabalho ao elenco.

A principal preocupação neste momento é a situação do Corinthians na tabela do Brasileirão. Próximo da zona de rebaixamento, o clube tenta interromper a sequência de resultados negativos e se afastar das últimas colocações. Com a chegada de Clarence Seedorf ao comando técnico, a diretoria espera uma recuperação nas rodadas finais da competição.

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Moral baixa com elenco

Um dos principais motivos para essa mudança são as reclamações recentes dos jogadores do Corinthians. Após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, o zagueiro Gabriel Paulista fez um forte desabafo sobre a situação interna do clube, criticou a falta de respaldo da diretoria e revelou que chegou a ajudar financeiramente companheiros de equipe diante dos atrasos nos pagamentos.

Agora, Osmar Stabile pretende se aproximar do elenco e da comissão técnica para oferecer maior respaldo ao grupo neste período de pressão e luta contra o rebaixamento. Após a saída de Marcelo Paz, o Corinthians divulgou um vídeo em que o presidente manifestou o desejo de participar mais ativamente do dia a dia do departamento de futebol. A declaração já sinalizava uma mudança de postura do dirigente diante da crise enfrentada pelo clube.

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— Primeiramente, agradecer o trabalho do Marcelo Paz no período em que esteve conosco. O Julio Cesar continua como gerente, mas vai acumular a função de executivo neste momento. O Julio Manso e o Thiago Ayres continuam trabalhando. Então, estamos trabalhando em conjunto. Eu também vou estar mais próximo aqui do futebol para a gente poder realizar esse trabalho que o Marcelo Paz nos deixa agora. Então, o Julio (Cesar) acumula essa função de executivo de futebol — disse o presidente.

O primeiro teste do Corinthians com a diretoria mais próxima do departamento de futebol acontece neste sábado (24), contra o Vasco, às 18h30, em São Januário. O confronto, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, é um duelo direto na luta contra a zona de rebaixamento.

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Osmar Stabile apresenta elenco de futebol em palestra, com jogadores sentados em sala de pré-temporada.
Osmar Stabile busca maior aproximação com o elenco do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Estrutura do departamento de futebol do Corinthians

Julio Cesar, atual gerente de futebol, assumirá as funções que vinham sendo desempenhadas por Marcelo Paz. Apesar do aumento das responsabilidades, ainda não há definição sobre uma possível mudança de cargo do profissional.

Thiago Ayres, que chegou ao Corinthians como braço direito de Marcelo Paz, permanecerá no clube mesmo após a saída do executivo. O profissional seguirá exercendo a função de coordenador administrativo do departamento de futebol.

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Os demais integrantes da estrutura também terão suas funções mantidas. Júlio Manso e Pedro Alexandre continuarão atuando como supervisores, enquanto o Corinthians avalia os próximos passos para a reorganização definitiva do departamento.

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