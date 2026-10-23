Após a eliminação para o Palmeiras na última quarta-feira (21), na semifinal da Libertadores, Nonato, do Fluminense, pronunciou-se nas redes sociais. O jogador errou a sua cobrança na disputa por pênaltis e viu o Tricolor ser derrotado no Nubank Parque, dando adeus à chance de disputar a decisão da competição.

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Em sua publicação, o meio-campista afirmou estar sem palavras no atual momento, que entregou o máximo de sua performance e agradeceu pelo apoio dos torcedores durante a fase semifinal.

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— Ainda sem palavras para expressar o que sinto quando penso na noite de quarta-feira. Tá doendo demais. Nós merecíamos uma sorte melhor, mas o futebol, às vezes, pode ser cruel. Entreguei o meu máximo, assim como todos os meus companheiros. Quero agradecer, do fundo do coração, a cada torcedor pelo apoio incondicional durante os 180 minutos — iniciou Nonato.

— Um dia, meu filho Caio vai entender que, na vida, tão importante quanto vencer é ter coragem para encará-la de frente. Seguirei firme por ele e por todos os tricolores para, juntos, vencermos os próximos desafios. Tenho certeza de que sairemos dessa ainda mais fortes e que a tristeza que sentimos hoje será um combustível para as páginas bonitas que ainda serão escritas na nossa história — complementou.

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Veja a publicação do jogador:

Nonato foi consolado por Jhon Arias após pênalti perdido contra o Palmeiras (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Como foi o jogo?

O Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0 na última quarta-feira (21), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, levou a decisão para os pênaltis, mas acabou eliminado. Hércules marcou o gol da vitória tricolor no tempo normal, enquanto Nonato desperdiçou a quarta cobrança da equipe carioca nas penalidades. Marlon Freitas converteu a cobrança decisiva e garantiu o Palmeiras na final.

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O jogo começou com o Fluminense tentando pressionar o Palmeiras, mas encontrando dificuldades para encaixar suas jogadas e transformar a posse de bola em oportunidades de gol. Ao longo do primeiro tempo, o Palmeiras também conseguiu crescer na partida e equilibrar as ações, mas esbarrou na defesa tricolor. As duas equipes tiveram dificuldades para criar chances claras, e tanto Fábio quanto Carlos Miguel pouco foram ameaçados antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o Fluminense precisou acelerar o ritmo e se lançar mais ao ataque em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Na reta final, Wesley Natã, jovem revelado em Xerém e que entrou no segundo tempo, participou da jogada que terminou com a bola sobrando para Hércules marcar e colocar o Tricolor em vantagem, empatando o placar agregado. Com a igualdade no confronto, a decisão foi para as penalidades. Na disputa, Nonato desperdiçou a quarta cobrança do Fluminense, enquanto Marlon Freitas converteu o pênalti decisivo e garantiu o Palmeiras na final da Libertadores.