Todo mundo já sabe que o Brasileirão 2025 é histórico para os nordestinos, com o recorde de cinco participantes em uma única edição. Mas o torneio ganhou um ingrediente a mais com a longevidade dos técnicos que trabalham na região e fazem os clubes se destacarem ainda mais. Quatro dos cinco times do Nordeste mantêm os treinadores por mais de um ano e garantem vaga no top-5 trabalhos mais duradouros da competição.

A lista só não está completa por conta do longo trabalho de Abel Ferreira, que está no Palmeiras há quase cinco anos e lidera com folga o ranking de treinadores com mais tempo de trabalho em curso. Mas Fortaleza, Bahia, Vitória e Ceará seguem com planejamento sólido e também dão exemplo de continuidade.

A única excessão entre os nordestinos é o Sport, que ainda não venceu na Série A e vive uma crise intensa. Para se ter uma ideia, três treinadores já passaram pelo Leão da Ilha desde o início do ano: Pepa, António Oliveira e agora Daniel Paulista.

Top-5 técnicos mais longevos entre clubes da Série A:

Treinador Clube Data do anúncio Números Abel Ferreira Palmeiras 30/10/2020 334 jogos, 195 vitórias, 78 empates e 61 derrotas Juan Pablo Vojvoda Fortaleza 04/05/2021 307 jogos, 144 vitórias, 77 empates e 86 derrotas Rogério Ceni Bahia 09/09/2023 123 jogos, 65 vitórias, 22 empates e 36 derrotas Thiago Carpini Vitória 14/05/2024 72 jogos, 29 vitórias, 20 empates e 23 derrotas Léo Condé Ceará 27/06/2024 54 jogos, 30 vitórias, nove empates e 15 derrotas

Completam o top-10: Roger Machado, Filipe Luís, Fernando Seabra, Cuca e Leonardo Jardim. Vale destacar que nove dos 20 clubes da elite anunciaram os atuais técnicos em 2025, e o Botafogo, que seguia esse padrão com Renato Paiva, ainda está sem comandante depois da eliminação no Mundial de Clubes.

O desempenho dos técnicos em times nordestinos

A começar pelo trabalho mais duradouro, Vojvoda está no Fortaleza há mais de quatro anos e soma feitos históricos com a camisa Tricolor, que o torna um dos maiores técnicos da história do clube. São três títulos estaduais e dois da Copa do Nordeste, além de três participações em Libertadores, uma semifinal de Copa do Brasil e duas campanhas de G-4 no Brasileirão.

Nas últimas semanas, inclusive, o argentino viveu seus piores momentos à frente do Fortaleza e foi para o recesso do Mundial de Clubes com jejum de sete jogos. O técnico até cogitou a saída do cargo, mas a diretoria assegurou a permanência e dá ainda mais tempo a um dos trabalhos mais longevos do Brasil.

Vojvoda, técnico do Fortaleza, na temporada 2024. Ele é o técnico de times nordestinos com mais tempo de trabalho (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Logo depois de Vojvoda vem Rogério Ceni, que vai completar dois anos de Bahia em setembro. Segundo técnico da era City, Ceni substituiu Renato Paiva e conquistou o principal objetivo da equipe em 2023: a fuga do rebaixamento. No ano seguinte, com um trabalho mais consolidado, ele levou o time ao oitavo lugar no Brasileirão e garantiu a volta do Tricolor à Libertadores depois de 36 anos.

Nesta temporada, além de uma participação digna na Libertadores, apesar da eliminação no grupo da morte, o treinador foi campeão baiano contra o Vitória e conquistou seu primeiro título com a camisa azul, vermelha e branca. Atualmente, o Bahia é o quinto do Brasileirão e briga pelas primeiras posições da tabela. Todo esse histórico fez a diretoria renovar o contrato de Rogério Ceni até 2027, um indicativo de continuidade no trabalho.

Rogério Ceni é o segundo técnico com mais tempo de trabalho entre times nordestinos (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Já o rival Vitória também começou a construir um trabalho sólido com Thiago Carpini, que já comanda o elenco desde maio de 2024. O treinador ficou marcado por arrumar a "casa" depois de desembarcar em Salvador e tirar o time do buraco para salvar do rebaixamento e ainda garantir vaga na Sul-Americana com um convincente 11º lugar no Brasileirão.

Neste ano, porém, ele ainda tenta encontrar a melhor versão da equipe após reformulação. Marcas negativas, como vice do Baiano, eliminação na Copa do Brasil e Sul-Americana e campanha de risco no Brasileiro, fazem alguns torcedores ainda ficarem com pé atrás, mas a diretoria bancou a permanência mesmo em meio ao período conturbado.

Thiago Carpini comanda treino no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Por fim, o trabalho mais recente é do técnico Léo Condé, mas, em pouco mais de um ano, ele já mostrou que pode alçar o Ceará a voos ainda maiores. O treinador chegou para tentar recuperar o time na Série B do ano passado e conseguiu uma arrancada histórica que terminou com o acesso na quarta posição, decidido só na última rodada.

Nesta temporada, Léo Condé manteve o bom desempenho da equipe e foi campeão cearense contra o Fortaleza. Já na Série A, o time está no meio da tabela, na 12ª colocação.

Léo Condé é o técnico com menos tempo entre os quatro nordestinos, mas já mostra solidez (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Antes do reinício da Série A, esses quatro treinadores têm desafios pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Vitória entra em campo às 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília) contra o Confiança, no Barradão. No dia seguinte, também às 21h30, Bahia e Fortaleza se enfrentam, na Arena Fonte Nova, e o Sport recebe o Ceará, na Ilha do Retiro, simultâneamente.