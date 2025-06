De acordo com a projeção inicial da CBF, esta quarta-feira (4) deveria ser uma noite nobre para o futebol nordestino com os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste. Mas a realidade é bem diferente, já que o acúmulo de jogos e o atraso no calendário frearam a competição, que ainda está na reta final da fase de grupos e pode impactar a temporada dos clubes.

O Bahia, por exemplo, enfrenta o Confiança em jogo atrasado da quinta rodada às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília) no Batistão, em Aracaju. Mas esta data estava reservada, inicialmente, para os jogos das quartas de final, que precisaram ser adiados e ainda não têm uma data definida.

Calendário prévio da Copa do Nordeste:

Quartas de final - 4 de junho;

Semifinal - 8 de agosto;

Finais - 3 e 7 de setembro.

Com exceção de Bahia e Confiança, que têm dois jogos a menos, todos os times do grupo B ainda vão fechar a primeira fase no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), para definir os times classificados - até agora, só o Tricolor baiano tem vaga garantida nas quartas.

Procurado pelo Lance!, o próprio Bahia disse que ainda não foi informado pela CBF sobre a data dos jogos da fase final da Copa do Nordeste.

As causas do atraso

Os problemas começaram justamente por conta do calendário apertado. O Bahia, que ainda deve dois jogos no grupo B, teve compromissos pela Pré-Libertadores que chocaram com partidas da Copa do Nordeste.

A começar pelo jogo de volta entre Bahia e The Strongest (BOL), pela segunda fase prévia do torneio continetal, que foi disputado no dia 25 de fevereiro. O Tricolor venceu por 3 a 0 e fez a festa na Arena Fonte Nova, mas, no dia seguinte (26), estavam previstos os jogos da quarta rodada do Nordestão. Era impossível o time de Rogério Ceni entrar em campo, já que devem ser respeitadas as 66 horas de intervalo entre uma partida e outra por conta do desgaste. Em suma, todos os times jogaram, menos Bahia e Ceará, que também iriam duelar naquela semana.

Bahia e Ceará em jogo atrasado da 4ª rodada da Copa do Nordeste que prejudicou o calendário (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Esse confronto foi adiado para o dia 26 de março, um mês depois, e o Bahia venceu por 3 a 2, em Salvador. Mas os problemas com calendário não acabaram por aí. Também por conta da Pré-Libertadores, o Tricolor baiano não disputou a quinta rodada do Nordestão, já que teve compromisso contra o Boston River (URU) pelo jogo de ida da terceira fase prévia no dia 6 de março, que causou um choque de datas. A última rodada, que seria na semana do dia 26 de março, também ficou comprometida, já que houve a realocação do jogo entre Bahia e Ceará, como explicado anteriormente.

No final, foi um grande efeito em cadeia que fica até difícil de acompanhar. Certo é que ao menos três times ficaram prejudicados com os atrasos, o que levou a CBF a marcar a última rodada do grupo B, em que todos os times jogam no mesmo dia e horário, para este sábado, às 17h30 (de Brasília).

Vale lembrar que as sete rodadas do grupo A já foram encerradas há mais de dois meses. Pelo calendário original da CBF, a fase de grupos deveria acabar em 23 março, mas já é junho e a primeira fase segue em andamento.

- É muita competição, e ninguém sobrevive a todas. E ainda tem Copa do Nordeste, que fica sem sentido ser jogada nesse momento do ano. A competição perde um pouco sentido, com você jogando outras competições mais importantes - disse Rogério Ceni, após a eliminação na Libertadores, ao avaliar o encaixe da Sul-Americana no calendário do Bahia.

Possíveis impactos da Copa do Nordeste no calendário

Bola oficial da Copa do Nordeste (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Por falar em efeito cadeia, é provável que esse atraso da Copa do Nordeste gere impactos no calendário ao longo da temporada. As finais do torneio (são jogos de ida e volta), por exemplo, estavam marcadas para os dias 3 e 7 setembro, período de Data Fifa. Mas o atraso na fase de grupos deve inviabilizar esse planejamento.

A Data-Fifa que vem logo em seguida é entre os dias 6 e 14 de outubro, mas ela pode ser usada para compensar os quatro jogos atrasados desta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que as equipes que vão disputar o Mundial não terão condições de participar. Dentre esses confrontos estão Fluminense x Ceará e Sport x Flamengo, dois nordestinos candidatos a chegarem à grande decisão da Lampions. Por fim, a última parada do ano entre os dias 10 e 18 de novembro.

A logística é complexa, e a CBF vai ter a missão de amarrar bem as datas para não prejudicar nenhum time da Copa do Nordeste e, ao mesmo tempo, fazer acontecer um dos mais importantes torneios regionais do Brasil.

