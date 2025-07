Vitória x Atlético-MG feminino: onde assistir e prováveis escalações

O Vitória recebe o Atlético Mineiro neste sábado (5), às 15h (horário de Brasília), no jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino Série A2. O jogo decisivo ocorre no Barradão, em Salvador (BA), e conta com transmissão da TV Vitória (Youtube).

O Galo venceu o Vitória por 1 a 0 no jogo de ida e tem a vantagem do empate. O time nordestino optou pela entrada solidária, sem cobrança de ingresso, mediante doação de 1kg de alimento.

Ficha do jogo VIT ATL Quartas de final Brasileirão Feminino Série A2 Data e Hora Sábado, 5 de julho Local Barradão, em Salvador Árbitro Francielly Fernanda Lima de Castro (MG) Assistentes Marcyano da Silva Vicente (MG) Onde assistir TV Vitória

O Vitória fechou a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com 14 pontos em sete jogos. São quatro vitórias, dois empates e duas derrotas na competição, incluindo o revés no jogo de ida por 1 a 0.

Vitória disputa a Série A2 feminina. (Foto: EC Vitória/Divulgação)

Com a vantagem, o Atlético Mineiro finalizou a primeira fase na terceira colocação do Grupo B, com 11 pontos em sete jogos e aproveitamento de 52%. No primeiro jogo, a volante Geysna garantiu a vitória das Vingadoras nos acréscimos do segundo tempo.

Confira as informações do jogo entre Vitória x Atlético-MG feminino

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X ATLÉTICO-MG FEMININO - SÉRIE A2 FEMININA

🏆 Quartas de final - Série A2 feminina

📆 Data e horário : sábado (5), às 15h (horário de Brasília)

: sábado (5), às 15h (horário de Brasília) 📍 Local : Barradão, em Salvador (BA)

: Barradão, em Salvador (BA) 📺 Onde assistir: TV Vitória (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Anderson Magalhães):

Ingrid, Rute, Thatyo, Dymenor, Jaque, Pipoca, Vic Moura, Iana, Verena, Sheilinha e Karol.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Fabi Guedes):

Maike; Bárbara Melo, Káren, Hingredy e Karen Cristina; Geysna, Laura Maria e Rafa Travalão; Amália, Kélen e Luana Índia.