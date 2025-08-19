menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Fortaleza está escalado para visitar o Vélez Sarsfield na Libertadores

Fortaleza encara os argentinos nesta terça-feira

Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield nesta terça-feira (19), pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
imagem cameraFortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield nesta terça-feira (19), pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 19/08/2025
18:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza está escalado para o duelo desta terça-feira (19) com o Vélez Sarsfield-ARG, no Estádio José Amalfitani, às 19h (de Brasília), pela Copa Libertadores. O time buscará uma vaga nas quartas da competição.

O Fortaleza vem de derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Brasileirão. O time segue na zona de rebaixamento da competição nacional. O Vélez, por outro lado, venceu o Independiente-ARG por 2 a 1 em seu último jogo, válido pelo Campeonato Argentino.

Os times empataram em 0 a 0 no jogo de ida. Assim, quem vencer ficará com a vaga nas quartas. Em caso de nova igualdade, o classificado será decidido nos pênaltis.

O time de Paiva tem desfalques como Kuscevic, Martínez, Matheus Pereira, Pochettino e Moisés. Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

Do outro lado, o Vélez de Guillermo Barros Schelotto está escalado com o seguinte time: Marchiori; Gordon, Quirós, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Baeza, Alliendro e Tomás Galván; Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca.

FICHA TÉCNICA
VÉLEZ SARSFIELD X FORTALEZA
OITAVAS DE FINAL (JOGO DE VOLTA) – COPA LIBERTADORES
📆 Data e horário: terça-feira, 19 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina);
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL);
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Miguel Roldan (COL);
🖥️ VAR: Heider Castro (COL).

ESCALAÇÕES

VÉLEZ SARSFIELD: Marchiori; Gordon, Quirós, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Baeza, Alliendro e Tomás Galván; Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.

