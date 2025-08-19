Fortaleza está escalado para visitar o Vélez Sarsfield na Libertadores
Fortaleza encara os argentinos nesta terça-feira
O Fortaleza está escalado para o duelo desta terça-feira (19) com o Vélez Sarsfield-ARG, no Estádio José Amalfitani, às 19h (de Brasília), pela Copa Libertadores. O time buscará uma vaga nas quartas da competição.
O Fortaleza vem de derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Brasileirão. O time segue na zona de rebaixamento da competição nacional. O Vélez, por outro lado, venceu o Independiente-ARG por 2 a 1 em seu último jogo, válido pelo Campeonato Argentino.
Os times empataram em 0 a 0 no jogo de ida. Assim, quem vencer ficará com a vaga nas quartas. Em caso de nova igualdade, o classificado será decidido nos pênaltis.
O time de Paiva tem desfalques como Kuscevic, Martínez, Matheus Pereira, Pochettino e Moisés. Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.
Do outro lado, o Vélez de Guillermo Barros Schelotto está escalado com o seguinte time: Marchiori; Gordon, Quirós, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Baeza, Alliendro e Tomás Galván; Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca.
✅ FICHA TÉCNICA
VÉLEZ SARSFIELD X FORTALEZA
OITAVAS DE FINAL (JOGO DE VOLTA) – COPA LIBERTADORES
📆 Data e horário: terça-feira, 19 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina);
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL);
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Miguel Roldan (COL);
🖥️ VAR: Heider Castro (COL).
⚽ ESCALAÇÕES
VÉLEZ SARSFIELD: Marchiori; Gordon, Quirós, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Baeza, Alliendro e Tomás Galván; Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.
