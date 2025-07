O Bahia anunciou o fim de um capítulo em sua história, na tarde desta sexta-feira. O clube comunicou oficialmente a venda do Fazendão, que serviu de centro de treinamento por 40 anos, entre 1979 e 2019. O espaço localizado entre os bairros Jardim das Margaridas e Itinga tem mais de 120 mil metros quadrados e foi comprado por uma empresa do setor imobiliário. Os valores não foram divulgados.

A partir de agora, o terreno vai abrigar obras para a construção de um projeto residencial do Minha Casa, Minha Vida.

Projeto residencial para a área onde está localizada o Fazendão (Foto: divulgação)

— Próximo a escolas, shoppings e hospitais, o terreno deve abrigar justamente um novo projeto voltado ao Minha Casa, Minha Vida. Até o momento, a construtora já entregou dois empreendimentos residenciais pelo programa e tem outros três em construção em Salvador e na Região Metropolitana. "A Direcional acredita no potencial do mercado imobiliário baiano e um terreno tão bem localizado como o Fazendão, reforça esse compromisso. Esse local agora será sinônimo de lar para muitas famílias baianas. Já são cinco empreendimentos lançados na Bahia e estamos felizes em contribuir ainda mais com a realização do sonho da casa própria, algo que é desejo de todos os brasileiros — destacou, em nota, Rodrigo Raynal, superintendente de incorporação da Direcional na Bahia, construtora responsável pela compra do Fazendão.

Parte da história do Bahia

Jogadores do Bahia em dia de treino no Fazendão (Foto: Marcelo Malaquias / EC Bahia)

Foi no Fazendão que o Bahia alcançou grandes conquistas a nível nacional e regional. Além de três títulos da Copa do Nordeste e 18 do Campeonato Baiano, o Tricolor alcançou uma das maiores glórias da sua história em 1988 ao levantar o segundo troféu do Campeonato Brasileiro, já com o Fazendão como principal base.

— Isso aqui representa tudo na minha vida. Toda vez que ue sou lembrado, sou lembrado como jogador do Bahia. Foi a partir daqui que eu mudei minha situação de vida e a situação da minha família. Tudo isso se iniciou aqui. Esse espaço me ajudou. Eu vi pessoas que me ajudaram e me direcioram, eu agradeço muito ao Bahia pela minha formação. Muitas pessoas no clube, além da minha família, me ajudaram a ser o que eu sou hoje — disse o ídolo Zé Carlos, ex-atacante do Bahia e campeão em 1988, em vídeo de memórias publicado pelo clube.

Em 2021, inclusive, o Conselho Deliberativo do clube aprovou a venda do Fazendão por R$ 22 milhões, mas os planos mudaram com a compra da SAF pelo Grupo City.

Vale lembrar que em 2020, durante a pandemia de covid-19, o centro de treinamento chegou a ser utilizado como hospital de campanha e atendeu cerca de 100 paciente crônicos e de longa duração, que podem ter tempo de recuperação superior a 30 dias, de acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

A partir de 2020 o Bahia passou a treinar no CT Evaristo de Macedo, sua nova casa. As instalações ficam no município de Dias D'ávila, região metropolitana de Salvador, e são quase três vezes maior que o Fazendão.