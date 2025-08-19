Fluminense prepara homenagens a Fábio contra o América de Cali
Goleiro se isola como atleta com mais jogos na história do futebol nesta terça-feira (19)
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense prepara homenagens a Fábio na noite desta terça-feira (19), no Maracanã. O goleiro alcançará um marco ao entrar em campo contra o América de Cali, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, se isolando como o jogador com mais partidas disputadas na história do futebol. O ídolo tricolor completará 1.391 jogos na carreira, ultrapassando o ex-goleiro inglês Peter Shilton.
Relacionadas
➡️ Sem Cano e com retorno, Fluminense divulga relacionados contra o América de Cali
Durante o duelo com a equipe colombiana, as camisas dos goleiros do Flu terão um patch especial em homenagem à marca do veterano de 44 anos (veja abaixo a ilustração). Além disso, o clube ainda homenageará o atleta na subida para o aquecimento.
A trajetória de Fábio nas Laranjeiras começou em 2022, quando chegou ao clube aos 41 anos. Desde então, o arqueiro acumula 235 jogos com a camisa tricolor, o segundo clube pelo qual mais atuou, atrás apenas do Cruzeiro, onde disputou 976 partidas. Ele também soma 150 aparições pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante-PR.
No Fluminense, o goleiro foi titular nas conquistas da Libertadores de 2023, da Recopa 2024 e dos Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023. Fábio já jogou 21.360 minutos pelo clube carioca, fez 695 defesas, manteve 91 partidas sem sofrer gols e defendeu cinco pênaltis, entre tempo normal e disputas decisivas.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Com o feito, Fábio lidera o ranking mundial de atletas com mais partidas, agora à frente de Shilton (1.390 jogos). Na sequência aparecem o português Cristiano Ronaldo (1.284), o também brasileiro Rogério Ceni (1.265) e o checo František Plánička (1.187).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias