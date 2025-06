Bahia anuncia renovação de contrato com Rogério Ceni

O Bahia anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato com o técnico Rogério Ceni até o fim de 2027. Treinador mais longevo da equipe no século XXI, com um ano e nove meses no cargo, Ceni tinha vínculo até dezembro desta temporada.

Contratado em setembro de 2023 para estancar o sangria no Bahia e livrar a equipe do rebaixamento, o técnico cumpriu a maioria dos objetivos traçados pela diretoria tricolor nesses quase dois anos, como a manutenção da equipe na Série A e classificação para a Libertadores depois de 35 anos com um inédito oitava lugar no Brasileirão do ano passado.

Rogério Ceni esteve à frente do Bahia em 123 jogos, com 65 vitórias, 23 empates e 35 derrotas (59% de aproveitamento).

Bahia acerta renovação de contrato com Ceni (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Marcas de Ceni pelo Bahia

Treinador do Bahia com mais tempo de trabalho neste século, à frente de Roger Machado e Evaristo de Macedo;

Segundo técnico do Bahia com mais jogos pelo Brasileirão (66), só atrás de Evaristo de Macedo (147);

Terminou um ano inteiro à frente do clube, algo que não acontecia desde 2007;

Treinador com mais jogos (10) e vitórias (4) pela Libertadores.

Agora, Rogério Ceni tem a missão de levar o Bahia longe em todas as competições que disputar nesta temporada. Campeão Baiano e bem posicionado no Brasileirão, o time é um dos favoritos da Copa do Nordeste e tem um elenco forte para sonhar com coisas maiores na Sul-Americana e Copa do Brasil.

