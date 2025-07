O Fortaleza está a um empate de um inédito acesso à primeira divisão do futebol feminino. As Leoas enfrentam o Minas Brasília neste domingo (6), às 15h, com expectativa de bom público no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

No jogo de ida, as tricolores levaram a melhor e venceram por 2 a 1 fora de casa, com gols de Jhow e Akhemi. Ano após ano, o clube investe na modalidade e colhe frutos: seis atletas já foram convocadas para as categorias de base da Seleção Brasileira, entre elas a atacante Ravenna e a lateral Mirela Rodrigues.

Entrada acessível para impulsionar sonho do acesso

Para o duelo decisivo, o Fortaleza adotou o ingresso solidário. Os torcedores poderão acessar as arquibancadas mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. O CEO do clube, Marcelo Paz, convocou a torcida nas redes sociais:

— É um momento auspicioso do futebol feminino, que tem um investimento, um acompanhamento e tem tido resultados (...) é a consolidação de um trabalho que vem sendo feito no clube como um todo, e o futebol feminino também fazendo bonito — declarou Paz.

Treinador vê grupo focado e pronto para levar o Fortaleza à elite

O Lance! conversou com exclusividade com o técnico Erandir, no comando desde a temporada passada, que analisou a campanha tricolor na Série A2 do Brasileirão Feminino.

Ex-jogador do Tricolor do Pici, Francisco Erandir da Silva Feitosa iniciou a carreira no Caucaia, time da região metropolitana de Fortaleza, e vive sua primeira experiência à frente de uma equipe feminina.

— Eu fui criado nas categorias de base do Fortaleza e estou tendo a oportunidade de ser treinador do feminino, então representa muita coisa. Para o clube, seria a primeira vez que podemos chegar à primeira divisão. — diz ele.

Em 2024, o Fortaleza chegou às quartas de final da Série A2, mas caiu para o Juventude. Nesta temporada, o foco é corrigir detalhes.

— A diferença em relação ao ano passado é que a gente trouxe jogadoras acostumadas a decisões, juntando com o grupo jovem que a gente já tinha. O grupo está muito focado, todo mundo entendeu o objetivo e sabe o que representa o acesso para a equipe do Fortaleza, e esse grupo está ciente disso — explica Erandir.

A vitória no jogo de ida dá mais confiança, mas não significa tranquilidade para o lado tricolor.

— Analisando bem a equipe do Minas, sabemos que é uma equipe com jogadoras de muita qualidade, então a gente tem que estar atentos a isso. É um jogo diferente, decisivo, que não podemos cometer erros. — finaliza o treinador.

Jogadoras do Fortaleza e treinador comemoram vitória no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Fortaleza EC/Divulgação)

Números do Fortaleza na Série A2

Líder do Grupo B na primeira fase

8 jogos

5 vitórias

3 empates

Atletas de destaque

A juventude é uma marca deste elenco, com média de idade pouco acima de 23 anos. Mas a experiência também tem espaço, caso da atacante Jhow, de 32 anos, com passagens por Fluminense, Flamengo e clubes internacionais. Ela é a artilheira do Fortaleza, com seis gols na competição.

Outro nome importante é a atacante Tainá, autora de dois gols e formada na base do próprio Fortaleza. Além delas, as Leoas contam com a goleira Lorrana e as meias Andressa e Leidiane como referências técnicas.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X MINAS BRASÍLIA - QUARTAS DE FINAL DA SÉRIE A2 FEMININA