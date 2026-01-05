Um dos jogadores mais experientes do elenco do Palmeiras, Marcelo Lomba comemorou a renovação de contrato, agora válido até dezembro de 2026. Desde 2022 no Verdão, o goleiro já conquistou seis títulos, incluindo duas edições do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023).

- Feliz por ficar aqui mais um ano. Acho que no Palmeiras eu tive grandes momentos, tanto dentro de campo quanto fora de campo. É um clube que faz parte da minha família, que me abriu as portas quatro anos atrás. Eu me identifiquei e procuro dar o meu melhor todos os dias - celebrou o goleiro.

Marcelo Lomba aparece atualmente como terceira opção na meta alviverde, atrás de Carlos Miguel, que terminou a última temporada como titular, e de Weverton, recuperado de lesão na mão que o afastou dos gramados na reta final de 2025.

- Feliz por estar aqui mais um ano junto com os meus companheiros e atrás dos nossos objetivos. Nós e a torcida queremos fazer com que 2026 seja o melhor dos anos, conquistando títulos. Estou bem mentalmente e fisicamente para colocar toda a minha força, a minha experiência, o meu potencial e a minha capacidade para a gente poder ir o mais longe possível - completou.

Ao todo, Marcelo Lomba soma 28 partidas disputadas com a camisa do Palmeiras, com 12 jogos sem sofrer gols e 24 gols sofridos.

- Eu procuro sempre me antecipar às oportunidades. Trabalhar muito para, quando ela aparecer, poder mostrar um bom trabalho, passar segurança. Passar segurança é a chave para um goleiro, acho que isso é essencial e um trabalho duro. E também a capacidade de poder mobilizar quem está ao seu redor. Um goleiro tem que ter liderança, respeito, se impor. Esse perfil eu procuro passar também para o pessoal da defesa, tentando agregar como um todo para que a gente possa ser cada vez mais uma equipe sólida, competitiva e vencedora - finalizou.

Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Após o período de férias, o elenco do Palmeiras se reapresentou na noite do último domingo (4), na Academia de Futebol. Os jogadores fizeram refeição e permaneceram no local durante a noite antes de realizarem testes físicos na manhã seguinte.

Marlon Freitas, primeira contratação do Palmeiras nesta janela de transferências, realizou os testes junto ao restante do grupo e a tendência é que esteja à disposição da comissão técnica para a estreia no próximo sábado (10). Na abertura da fase de grupos do Paulistão, o Alviverde visita a Portuguesa, no Canindé, às 20h30 (de Brasília).