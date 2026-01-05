Pré-temporada: Corinthians trabalha duelos e reações pós-perda de bola

O Corinthians completou três dias de atividades na pré-temporada. Na tarde desta segunda-feira (05), no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco realizou trabalhos físicos e técnicos em preparação para a estreia no Campeonato Paulista, que será no dia 11 contra a Ponte Preta.

O treino começou na academia, com exercícios de força. Depois, os jogadores passaram por duelos de um contra um e finalizações em pequenas traves. Em campo, foram realizados trabalhos em situações reduzidas de três contra três, quatro contra três e cinco contra cinco.

O objetivo foi desenvolver a tomada de decisão em lances de um contra um, aprimorar a reação após a perda da bola e finalizar em gol. A parte final da sessão contou com um complemento físico.

Com oito dias até a estreia, o técnico Dorival Júnior mantém o foco na preparação da equipe. O coordenador de performance, Reverson Pimentel, comentou sobre a forma como o elenco vem trabalhando nesta pré-temporada.

— A reapresentação foi muito tranquila. Tivemos praticamente 12 dias sem treinamento, mas os jogadores tiveram uma cartilha de atividades porque neste retorno só teremos 8 dias para trabalhar até a estreia. A perda física não foi tão grande. Já iniciamos as avaliações com os atletas. Neste período, a prioridade já é o trabalho com bola com questões táticas. Já teremos uma sequência de jogos a partir do dia 11. Também estamos trabalhando em cima da individualidade dos jogadores para que, no dia 11, tenhamos atletas aptos para a estreia. Enfrentaremos equipes que estão treinando há mais tempo, equipes bem condicionadas, mas o Corinthians vai chegar muito forte no dia 11 — explicou Reverson.

Adversários do Corinthians na primeira fase do Paulistão

Palmeiras, São Paulo, Santos, Capivariano, Velo Clube, Ponte Preta, Bragantino e São Bernardo.