De olho na semifinal do Campeonato Mineiro, Cruzeiro tem três novidades em treino
O trio está à disposição do técnico Tite
O Cruzeiro fez na tarde desta quarta-feira (18) seu segundo treinamento visando a semifinal do Campeonato Mineiro. Na atividade realizada na Toca da Raposa II, o técnico Tite contou com três novidades.
O goleiro Matheus Cunha e os atacantes Kaique Kenji e Néiser Villareal participaram do treinamento. O defensor fazia transição física depois de se recuperar de uma cirurgia no menisco do joelho direito, sofrida na primeira semana da temporada.
Já Kaique Kenji sofreu um estiramento ligamentar no tornozelo direito no empate contra o Mirassol, no dia 11. Apenas sete dias depois da lesão que assustou os torcedores, o atleta participou dos trabalhos em campo nesta quarta-feira.
No dia seguinte à lesão do atacante, Néiser Villareal sofreu um edema ósseo no pé direito. Recuperado, ele também foi treinado por Tite.
Desfalques do Cruzeiro
Com a recuperação dos atletas, o Cruzeiro segue com cinco jogadores no Departamento Médico. Além deles, um sexto desfalque foi Kauã Prates, que viajou à Alemanha para assinar com o Borussia Dortmund. O jogador, inclusive, assistiu ao jogo entre a equipe alemã e a Atalanta, pela Liga dos Campeões. Ele deve retornar na quinta-feira.
Os cinco atletas do Cruzeiro que estão no DM são: Sinisterra (lesão na posterior da coxa esquerda), Marquinhos (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Chico da Costa (lesão muscular na coxa direita), Jonathan Jesus (estiramento ligamentar no joelho direito) e Kauã Moraes (edema muscular na coxa direita).
Pouso Alegre x Cruzeiro
A Raposa terá mais duas atividades na Toca da Raposa II antes do duelo contra o Pouso Alegre. A equipe comandada por Tite irá viajar para o Sul de Minas na sexta-feira (20). Por ter a melhor campanha da primeira fase, a Raposa decidirá o duelo em casa, na semana seguinte.
