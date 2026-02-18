De olho na semifinal do Campeonato Mineiro, Cruzeiro tem três novidades em treino

O Cruzeiro fez na tarde desta quarta-feira (18) seu segundo treinamento visando a semifinal do Campeonato Mineiro. Na atividade realizada na Toca da Raposa II, o técnico Tite contou com três novidades.

O goleiro Matheus Cunha e os atacantes Kaique Kenji e Néiser Villareal participaram do treinamento. O defensor fazia transição física depois de se recuperar de uma cirurgia no menisco do joelho direito, sofrida na primeira semana da temporada.

Comissão técnica do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Já Kaique Kenji sofreu um estiramento ligamentar no tornozelo direito no empate contra o Mirassol, no dia 11. Apenas sete dias depois da lesão que assustou os torcedores, o atleta participou dos trabalhos em campo nesta quarta-feira.

No dia seguinte à lesão do atacante, Néiser Villareal sofreu um edema ósseo no pé direito. Recuperado, ele também foi treinado por Tite.

Desfalques do Cruzeiro

Com a recuperação dos atletas, o Cruzeiro segue com cinco jogadores no Departamento Médico. Além deles, um sexto desfalque foi Kauã Prates, que viajou à Alemanha para assinar com o Borussia Dortmund. O jogador, inclusive, assistiu ao jogo entre a equipe alemã e a Atalanta, pela Liga dos Campeões. Ele deve retornar na quinta-feira.

Os cinco atletas do Cruzeiro que estão no DM são: Sinisterra (lesão na posterior da coxa esquerda), Marquinhos (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Chico da Costa (lesão muscular na coxa direita), Jonathan Jesus (estiramento ligamentar no joelho direito) e Kauã Moraes (edema muscular na coxa direita).

Pouso Alegre x Cruzeiro

A Raposa terá mais duas atividades na Toca da Raposa II antes do duelo contra o Pouso Alegre. A equipe comandada por Tite irá viajar para o Sul de Minas na sexta-feira (20). Por ter a melhor campanha da primeira fase, a Raposa decidirá o duelo em casa, na semana seguinte.

