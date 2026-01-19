menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (19/01/2026)

Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (19)

Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras na Copinha
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do mata-mata da Copinha, Campeonato Inglês, Espanhol e entre outros ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 19 de janeiro de 2026)

Copinha (Quartas de Final)

Palmeiras x Ibrachina – 18h30 – CazéTV
São Paulo x Botafogo – 21h – Xsports

Jogos de hoje: Palmeiras volta a campo pela Copinha nesta segunda-feira (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)
Campeonato Turco

Besiktas x Kayserispor – 14h – Disney+

Campeonato Italiano

Cremonese x Hellas Verona – 14h30 – Disney+
Lazio x Como – 16h45 – Xsports e Disney+

Campeonato Inglês

Brighton x Bournemouth – 17h – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

Elche x Sevilla – 17h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

Estrela da Amadora x Estoril – 17h15 – Disney+

Campeonato Catarinense

Criciúma x Concórdia – 19h30 – SportyNet (YouTube)

Série Rio de La Plata

Universidad de Concepción x Racing-URU – 21h – Disney+

