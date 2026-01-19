Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (19/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (19)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do mata-mata da Copinha, Campeonato Inglês, Espanhol e entre outros ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 19 de janeiro de 2026)
Copinha (Quartas de Final)
Palmeiras x Ibrachina – 18h30 – CazéTV
São Paulo x Botafogo – 21h – Xsports
Campeonato Turco
Besiktas x Kayserispor – 14h – Disney+
Campeonato Italiano
Cremonese x Hellas Verona – 14h30 – Disney+
Lazio x Como – 16h45 – Xsports e Disney+
Campeonato Inglês
Brighton x Bournemouth – 17h – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
Elche x Sevilla – 17h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Português
Estrela da Amadora x Estoril – 17h15 – Disney+
Campeonato Catarinense
Criciúma x Concórdia – 19h30 – SportyNet (YouTube)
Série Rio de La Plata
Universidad de Concepción x Racing-URU – 21h – Disney+
