De olho em recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem a semana livre antes de enfrentar o Bragantino em partida marcada para as 16h do próximo domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada. Mas o Massa Bruta também quer dar a volta por cima e fugir da crise que culminou na demissão do técnico Fernando Seabra, nesta segunda-feira.
O Bragantino, que no início do campeonato chegou a ser adversário direto do Bahia, está em queda livre e agora corre risco de rebaixamento. Nos últimos 20 jogos da equipe, foram 13 derrotas, quatro empates e apenas três vitórias (21,6% de aproveitamento). A equipe, inclusive, perdeu para o Vasco por 3 a 0, em casa, no último domingo, resultado que representou o fim da linha para Seabra.
É possível que o Bragantino tenha um técnico antes do jogo contra o Bahia, já que a ideia da diretoria é agilizar a chegada de um novo profissional. Enquanto isso, o auxiliar Anderson Marques assume o comando da equipe.
Bahia e Bragantino em situações opostas
Os dois times se enfrentaram pela primeira vez neste Brasileirão na 12ª rodada, e o Bahia se deu melhor ao aplicar 3 a 0 no estádio Cícero de Souza Marques, na última partida antes da parada para o Mundial de Clubes. À época, o resultado fez o Tricolor chegar à quinta posição, com 21 pontos, e encostar no Massa Bruta, que era o quarto, com 23.
Mas, de lá para cá, o Bahia manteve a constância mesmo com a alta quantidade de jogos, enquanto o Bragantino teve uma queda brusca de rendimento. O Tricolor chega à 31ª rodada ainda na quinta posição, com 49 pontos, só que o time paulista agora é o 12º, com 36.
