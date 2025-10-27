menu hamburguer
Futebol Nacional

Próximo adversário do Bahia, Bragantino vive crise e demite técnico

Equipes se enfrentam no próximo domingo, na Arena Fonte Nova

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 27/10/2025
17:45
Fernando Seabra, técnico do Bragantino, no jogo contra o Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
Fernando Seabra, técnico do Bragantino, no jogo contra o Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
  • Matéria
De olho em recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem a semana livre antes de enfrentar o Bragantino em partida marcada para as 16h do próximo domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada. Mas o Massa Bruta também quer dar a volta por cima e fugir da crise que culminou na demissão do técnico Fernando Seabra, nesta segunda-feira.

O Bragantino, que no início do campeonato chegou a ser adversário direto do Bahia, está em queda livre e agora corre risco de rebaixamento. Nos últimos 20 jogos da equipe, foram 13 derrotas, quatro empates e apenas três vitórias (21,6% de aproveitamento). A equipe, inclusive, perdeu para o Vasco por 3 a 0, em casa, no último domingo, resultado que representou o fim da linha para Seabra.

É possível que o Bragantino tenha um técnico antes do jogo contra o Bahia, já que a ideia da diretoria é agilizar a chegada de um novo profissional. Enquanto isso, o auxiliar Anderson Marques assume o comando da equipe.

➡️Ceni desabafa sobre 'maratona' do Bahia e critica novo calendário da CBF: 'Não adianta'

Bahia e Bragantino em situações opostas

Bahia venceu o Bragantino por 3 a 0 no primeiro turno (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Bahia venceu o Bragantino por 3 a 0 no primeiro turno; técnico do Massa Bruta ainda era Fernando Seabra (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Os dois times se enfrentaram pela primeira vez neste Brasileirão na 12ª rodada, e o Bahia se deu melhor ao aplicar 3 a 0 no estádio Cícero de Souza Marques, na última partida antes da parada para o Mundial de Clubes. À época, o resultado fez o Tricolor chegar à quinta posição, com 21 pontos, e encostar no Massa Bruta, que era o quarto, com 23.

Mas, de lá para cá, o Bahia manteve a constância mesmo com a alta quantidade de jogos, enquanto o Bragantino teve uma queda brusca de rendimento. O Tricolor chega à 31ª rodada ainda na quinta posição, com 49 pontos, só que o time paulista agora é o 12º, com 36.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
