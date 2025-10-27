Bahia quer manter Rodrigo Nestor, e São Paulo pode receber valor milionário

O Bahia sinalizou um interesse em manter Rodrigo Nestor na equipe. Emprestado pelo São Paulo, o Lance! apurou que existe a possibilidade informalmente, mas que uma proposta oficial ainda não foi enviada.

O valor fixado gira em torno dos 4,5 milhões de euros (R$ 28,1 milhões, na cotação atual). Existiria uma possibilidade do Bahia tentar negociar e diminuir este valor.

Inclusive, existiria uma "via de mão dupla" para o São Paulo. Como o Bahia pertence ao Grupo City e o Tricolor tem uma parcela de dívida justamente com o grupo. No caso, quanto a compra do zagueiro Nahuel Ferraresi, que aconteceu em 2024.

Na época, o Tricolor Paulista fechou a negociação por 4,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões) e parcelou em três anos.

Quanto a Nestor, o São Paulo entende que não contaria com o atleta para a próxima temporada. Vale destacar que neste período emprestado ao Bahia na temporada, o time nordestino arcou integralmente com os salários. O time também pagou um valor de 1,5 milhão de euros (R$9,4 milhões na cotação atual) pelo empréstimo.

Rodrigo Nestor está emprestado pelo Bahia (Foto: Jhony Pinho)

Rodrigo Nestor tem a confiança de Rogério Ceni

Rodrigo Nestor se tornou uma peça de confiança de Rogério Ceni no Bahia. Ídolo do São Paulo e herói do título da Copa do Brasil de 2023, se adaptou rapidamente na equipe nordestina.

Inclusive, está próximo de garantir a artilharia da equipe na temporada. Com a camisa do Esquadrão, são quatro gols, só está atrás de Willian José (seis) e Luciano Juba (cinco).

Ao levar em conta toda a temporada, Nestor tem sete bolas nas redes em 44 jogos e só está atrás de Willian José, Lucho Rodríguez, Tiago e Erick Pulga.