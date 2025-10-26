Ceni desabafa sobre 'maratona' do Bahia e critica novo calendário da CBF: 'Não adianta'
Tricolor sofre com lesões e exaustão ao longo da temporada, que já tem mais de 70 jogos
A derrota por 2 a 0 para o São Paulo, na noite deste sábado, marcou o 72º jogo do Bahia nesta temporada. Um número ainda não alcançado por nenhum time da elite e que virou sinônimo de desgaste para o elenco tricolor, agora ainda mais desfalcado após dois jogadores saírem machucados do Morumbis nesta 30ª rodada do Brasileirão.
Durante a entrevista coletiva pós-jogo, Rogério Ceni explicou aspectos táticos e técnicos da derrota para São Paulo, mas dedicou boa parte da energia para analisar o calendário do Bahia e a sequência de jogos pesada nas últimas semanas.
— Nós mandamos ofício para a CBF pedindo um dia a mais. O São Paulo poderia jogar no domingo tranquilamente. Nós jogamos quinta, domingo, quarta e sábado. Tem uma hora que pesa. Não vi nenhum time no Brasil jogar quinta, domingo, quarta e sábado. Tem time que joga duas competições, como Flamengo e Palmeiras, e não joga de três em três dias. Para nós não conseguem colocar um dia a mais para se recuperar. Aí os jogadores cansam, têm lesões e você perde suas substituições com 13 minutos do segundo tempo. Não adianta ter só um campeonato para jogar e enfileirar quatro jogos em dez dias — criticou Ceni.
As lesões citadas por Rogério Ceni foram sofridas por Sanabria e Gilberto, que tinham acabado de entrar durante o intervalo quando foram retirados de maca do gramado ao sofrerem com problemas físicos no início do segundo tempo.
Técnico do Bahia critica novo calendário
Mas Ceni não direcionou as críticas só para o presente, ele também fez uma dura análise do futuro do futebol brasileiro. No início deste mês, a CBF anunciou um novo calendário para o futebol brasileiro a partir de 2026, em uma tentativa de enxugar o número de jogos para cada time. O Bahia, por exemplo, não vai participar da Copa do Nordeste, já que disputará uma competição continental.
O treinador, porém, não gostou das datas propostas pela entidade, que prevê o início do Brasileirão ao longo dos campeonatos estaduais, ainda no mês de janeiro.
— Não preciso de oito dias, cinco dias entre os jogos já ajuda. Só olham para a grade da TV, só pensam nisso, no calendário da TV. Está certo, é quem paga também, faz o que quer. Aí vem com Brasileiro no meio do estadual, não acho que faz sentido. Ou é para acabar com o estadual, ou é a solução de um ano só, por causa da Copa do Mundo — completou Ceni em crítica à CBF depois de jogo do Bahia.
O Bahia agora vai ter uma semana de descanso antes de enfrentar o Bragantino a partir das 16h do próximo domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão.
— Temos que nos preocupar em pontuar contra o Red Bull. Perdemos Sanabria por lesão, perdemos Ademir por suspensão. Temos que pensar no próximo jogo, depois vamos nos preocupar com o jogo fora de casa.
