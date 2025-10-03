Promessa do Athletico sub-17 tem mentoria de Daniel Alves e é agenciado por pai de Endrick

Destaque do Athletico sub-17, semifinalista do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Marcos Aurélio, também conhecido como Marquinhos, tem chamado a atenção na categoria com bons números. Fora de campo, o jogador de 16 anos também recebe mentoria do ex-atleta Daniel Alves e tem a carreira sob gerenciamento de Douglas Sousa, pai do atacante Endrick, do Real Madrid.

Marcos Aurélio é titular da equipe de comandada por Guilherme Nascimento e que faz ótima campanha do Brasileirão. O Furacão terminou o turno único na segunda colocação, com 39 pontos, a sete pontos do líder Palmeiras.

No mata-mata, em jogos únicos, a equipe rubro-negra passou pelo Fluminense nas quartas de final, nos pênaltis, e agora encara o Atlético-MG na terça-feira (7), às 19h, na Arena da Baixada, pela semifinal. Na outra semi, no mesmo dia e horário, na Arena Barueri, Verdão e Grêmio definem a outra vaga na final, que será em ida e volta.

Na edição atual do Brasileiro, Marcos Aurélio foi titular em oito das 12 partidas na campanha, com um gol marcado. Já na temporada, o lateral-direito do Athletico fez 23 jogos e começou em 15 deles, com nove assistências entre o estadual e o Brasileirão.

Com perfil mais ofensivo, o jovem jogador tem duas grandes características: o arranque e a velocidade. Números internos no Furacão apontam que o lateral já atingiu 36,2 km/h em jogo, com dados captados por dispositivos GPS que monitoram os atletas.

Como comparação, o jogador mais rápido do mundo é o zagueiro Sven Botman, do Newcastle, com 39,21 km/h. Já na posição de lateral-direito, a maior marca é de 36,9 km/h, do Hakimi, do PSG.

Recentemente, Marcos Aurélio foi chamado para participar de treinos do elenco principal, mas ainda não subiu oficialmente para o elenco, assim como lateral/atacante Vitinho, do sub-20. Na posição, o técnico Odair Hellmann conta com o titular Benavídez e o reserva Madson.

Marcos Aurélio, do Athletico, recebe orientação de Daniel Alves

Marcos Aurélio, do sub-17 do Athletico, faz chamada de vídeo com Daniel Alves. Foto: Reprodução

Em uma posição carente no futebol brasileiro, Marcos Aurélio recebe orientações de um ex-atleta experiente: Daniel Alves, 42 anos. O último clube dele foi o Pumas, do México, em janeiro de 2023, pouco antes de ser preso na Espanha - ele saiu em liberdade provisória em fevereiro de 2024 e foi inocentado em março deste ano por insuficiência de provas.

Fora do campo, Daniel Alves virou 'coach mental' e usa as redes sociais com textos de reflexões. Há três meses, ele foi procurado e começou a fazer mentoria técnica com o lateral do Furacão. O ex-Barcelona tem conversas frequentes por vídeo e participa de análises dos jogos da promessa rubro-negra.

Fora dos holofotes, o ex-jogador da Seleção Brasileira mora em Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Atualmente, ele é sócio da CFC High School na formação de atletas, da Anne Global Beauty, empresa de cosméticos junto com a mãe, Maria Lucia Alves, e do Twins Açaí Premium.

Pai de Endrick participa da gestão de Marcos Aurélio

Endrick, o pai Douglas Sousa e a mãe Cíntia. Foto: Reprodução/Instagram

Douglas Sousa, pai de Endrick, é um dos empresários envolvidos na empresa que cuida da carreira de Marcos Aurélio. Ele entrou na Dream Soccer Agency (DSA Sports) em 2023, três anos depois de largar a função de faxineiro no Palmeiras.

A convite de Adriano Ribeiro, agente Fifa e outro sócio da empresa, o agora agente ajuda a gerir 51 atletas. Um deles é o lateral-esquerdo Pablo, 19 anos, que estreou profissionalmente pelo Internacional no Campeonato Gaúcho deste ano.

O principal papel de Douglas Sousa é usar o exemplo da família com Endrick para dar orientações. Marcos Aurélio, do Athletico, é um claro caso de ajuda emocional.

O avô faleceu em acidente de caminhão e, quatro meses depois, também perdeu o pai assassinado. O lateral atleticano veio sozinho para Curitiba, com 12 anos, e morou na casa de um colega do clube. A mãe só veio acompanhá-lo em 2025.

Com esse cenário, os empresários passam a dar suporte ao jovem jogador para seguir no caminho da profissionalização. Douglas Sousa vive na Espanha, mas viaja ao Brasil com frequência para fazer visitas aos jogadores.

– É ser um livro aberto para os pais. Um empresário que me ajudou disse que eu iria saber de tudo do meu filho para nenhum oportunista chegar dizendo que estou sendo enganado, porque é o que mais acontece. Eu gosto de falar para tomar cuidado nessa questão da confiança, porque nós sabemos que se o atleta der certo, todo mundo vai querer tirar uma fatia, dizer que ajudou. Na hora do filé mignon, vai querer aparecer todo mundo - declarou Douglas Sousa, em entrevista recente ao ge.

Marcos Aurélio não tem contrato profissional com o Athletico

No CT do Caju desde os 12 anos, Marcos Aurélio chegou ao clube no início de 2022. Ele passou pelo sub-13 e assinou contrato de formação em 2023, quando estava no sub-15, com uma ajuda de custo mensal.

Desde agosto deste ano, quando completou 16 anos, lateral-direito já pode assinar vínculo profissional. Até agora, o Athletico ainda não entrou em negociação.

Com a boa performance no Brasileirão, ele já recebeu sondagens de SAF's no Brasil. Uma delas, a mais interessada, é de um conglomerado de clubes pelo mundo.

Nesta temporada, aliás, o Furacão convive com saídas e impasses na base. O lateral-direito Kauã Moraes, que subiu do sub-20 para ser titular do profissional, se transferiu para o Cruzeiro, que pagou a multa rescisória de R$ 11 milhões.

Já o meia Dudu, que ganhou espaço com o treinador Odair Hellmann, está com a renovação travada e pode assinar pré-contrato com outro clube a partir do fim deste mês. Outro caso é da promessa do sub-17, o meia Bruninho, que chegou a ser afastado da categoria até renovar. Internamente, o clube trabalha com duas a três possíveis saídas até o final do ano.

Athletico na Série B

A nove rodadas do fim, o Athletico vem de oito jogos de invencibilidade, com sete vitórias seguidas. O Furacão ocupa a quarta posição da Série B, com 48 pontos, um ponto a mais que o Novorizontino, primeiro time fora do G-4.