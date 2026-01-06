O Athletico entra em campo na quinta-feira (8) para estrear no Campeonato Paranaense 2026, em busca do 29º título. O Furacão encara o Andraus às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela primeira rodada.

Na primeira fase, o Athletico encara o Operário-PR, Coritiba e Galo Maringá em casa, enquanto Cianorte e Azuriz são duelos fora de casa.

O time rubro-negro é o segundo maior campeão da história do Paranaense, com 28. A última vez que levantou a taça foi em 2024.

Veja os jogos do Athletico no Campeonato Paranaense 2026

1ª rodada

Andraus x Athletico: quinta-feira (8), 20h30, Arena da Baixada - canal Goat

2ª rodada

Cianorte x Athletico: domingo (11), 17h30, Albino Turbay - canal Goat

3ª rodada

Athletico x Operário-PR: quarta-feira (14), 20h30, Arena da Baixada - canal Goat

4ª rodada

Athletico x Coritiba: sábado (17), 16h, Arena da Baixada - RIC Record e canal Goat

5ª rodada

Azuriz x Athletico: terça-feira (20), 20h, Os Pioneiros- canal Goat

6ª rodada

Athletico x Galo Maringá: sábado (24), 16h, Arena da Baixada - canal Goat

Formato do Campeonato Paranaense 2026

Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.

Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados no ano passado.

A estreia do Paranaense está marcada para 6 de janeiro, uma terça-feira. A finalíssima acontece em 7 de março, um sábado. Os jogos de mata-mata acontecerão nos finais de semana.

Grupo A

Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, FC Cascavel e Foz do Iguaçu

Grupo B