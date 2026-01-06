Campeonato Paranaense 2026: veja a tabela e onde assistir aos jogos do Athletico
Furacão inicia a busca pelo título do estadual na quinta-feira (8)
O Athletico entra em campo na quinta-feira (8) para estrear no Campeonato Paranaense 2026, em busca do 29º título. O Furacão encara o Andraus às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela primeira rodada.
Na primeira fase, o Athletico encara o Operário-PR, Coritiba e Galo Maringá em casa, enquanto Cianorte e Azuriz são duelos fora de casa.
O time rubro-negro é o segundo maior campeão da história do Paranaense, com 28. A última vez que levantou a taça foi em 2024.
Veja os jogos do Athletico no Campeonato Paranaense 2026
1ª rodada
- Andraus x Athletico: quinta-feira (8), 20h30, Arena da Baixada - canal Goat
2ª rodada
- Cianorte x Athletico: domingo (11), 17h30, Albino Turbay - canal Goat
3ª rodada
- Athletico x Operário-PR: quarta-feira (14), 20h30, Arena da Baixada - canal Goat
4ª rodada
- Athletico x Coritiba: sábado (17), 16h, Arena da Baixada - RIC Record e canal Goat
5ª rodada
- Azuriz x Athletico: terça-feira (20), 20h, Os Pioneiros- canal Goat
6ª rodada
- Athletico x Galo Maringá: sábado (24), 16h, Arena da Baixada - canal Goat
Formato do Campeonato Paranaense 2026
Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.
Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.
Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados no ano passado.
A estreia do Paranaense está marcada para 6 de janeiro, uma terça-feira. A finalíssima acontece em 7 de março, um sábado. Os jogos de mata-mata acontecerão nos finais de semana.
Grupo A
- Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, FC Cascavel e Foz do Iguaçu
Grupo B
- Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá
