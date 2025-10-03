Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (3), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, Premier League, Bundesliga, La Liga e entre outros mais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 3 de outubro de 2025)

Brasileirão Série B

Athletic x Amazonas – 19h – Disney+

Coritiba x Botafogo-SP – 21h30 – Disney+

CRB x Avaí – 21h35 – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Premier League

Bournemouth x Fulham – 16h – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Fulham, do brasileiro Kevin, entra em campo pela Premier League (Foto: Divulgação/Fulham)

La Liga

Osasuna x Getafe – 16h – Disney+

Campeonato Italiano

Hellas Verona x Sassuolo – 15h45 – Disney+

Bundesliga

Hoffenheim x Colônia – 15h30 – Xsports, Sportv e OneFootball

Campeonato Português

Casa Pia x Estoril – 16h15 – Disney+

Campeonato Letão

Riga x Liepaja – 12h – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Finlandês

Jaro x Haka – 12h – TV Green e OneFootball

HJK x Gnistan – 13h – TV Green e OneFootball

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Fortuna Düsseldorf x Nuremberg – 13h30 – Rede Contínua Sports e OneFootball

Eintracht Braunschweig x Paderborn – 13h30 – OneFootball

Campeonato Alemão (terceira divisão)

Duisburg x Hansa Rostock – 14h – OneFootball

Campeonato Turco

Trabzonspor x Kayserispor – 14h – Disney+

Campeonato Egípcio

National Bank x Al Masry – 14h – Link Sport Club Podcast

Campeonato Saudita Feminino

Al Ahli (F) x Al Nassr (F) – 14h30 – Canal GOAT

Campeonato Francês (segunda divisão)

Le Mans x Troyes – 15h – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Holandês (segunda divisão)

Dordrecht x VVV-Venlo – 15h – Canal CaloSalvador

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Ceuta x Eibar – 15h30 – Disney+

Campeonato Inglês Feminino

Manchester United (F) x Chelsea (F) – 15h30 – Canal GOAT, ESPN 2 e Disney+

Copa Maria Bonita

CRB (F) x Atlético-PI (F) – 15h30 – Canal GOAT

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Wrexham x Birmingham – 16h – ESPN 4 e Disney+

Libertadores Feminina

Colo-Colo (F) x Olimpia (F) – 16h – Canal GOAT

Deportivo Cali (F) x Libertad (F) – 16h – Canal GOAT

São Paulo (F) x San Lorenzo (F) – 20h – Sportv e Canal GOAT

Nacional (F) x Universidad de Chile (F) – 20h – Canal GOAT

continua após a publicidade

Mundial sub-20

Ucrânia sub-20 x Paraguai sub-20 – 17h – CazéTV e FIFA+

Panamá sub-20 x Coreia do Sul sub-20 – 17h – FIFA+

Egito sub-20 x Chile sub-20 – 20h – CazéTV e FIFA+

Nova Zelândia sub-20 x Japão sub-20 – 20h – FIFA+

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

NWSL

Houston Dash (F) x Orlando Pride (F) – 21h – Xsports e Canal GOAT

Campeonato Mexicano

Necaxa x Pachuca – 22h – SportyNet (TV e YouTube)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.