Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (03/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta (3)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (3), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, Premier League, Bundesliga, La Liga e entre outros mais.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Elenco do Real Madrid se incomoda com atitude de Xabi Alonso, diz rádio
Futebol Internacional01/10/2025
- Lance! Biz
Mônaco e Manchester City: veja diferença no valor de mercado dos times
Lance! Biz01/10/2025
- Futebol Internacional
Mbappé alcança marca histórica no mês de setembro; veja
Futebol Internacional01/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 3 de outubro de 2025)
Brasileirão Série B
Athletic x Amazonas – 19h – Disney+
Coritiba x Botafogo-SP – 21h30 – Disney+
CRB x Avaí – 21h35 – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Premier League
Bournemouth x Fulham – 16h – ESPN e Disney+
La Liga
Osasuna x Getafe – 16h – Disney+
Campeonato Italiano
Hellas Verona x Sassuolo – 15h45 – Disney+
Bundesliga
Hoffenheim x Colônia – 15h30 – Xsports, Sportv e OneFootball
Campeonato Português
Casa Pia x Estoril – 16h15 – Disney+
Campeonato Letão
Riga x Liepaja – 12h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Finlandês
Jaro x Haka – 12h – TV Green e OneFootball
HJK x Gnistan – 13h – TV Green e OneFootball
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Fortuna Düsseldorf x Nuremberg – 13h30 – Rede Contínua Sports e OneFootball
Eintracht Braunschweig x Paderborn – 13h30 – OneFootball
Campeonato Alemão (terceira divisão)
Duisburg x Hansa Rostock – 14h – OneFootball
Campeonato Turco
Trabzonspor x Kayserispor – 14h – Disney+
Campeonato Egípcio
National Bank x Al Masry – 14h – Link Sport Club Podcast
Campeonato Saudita Feminino
Al Ahli (F) x Al Nassr (F) – 14h30 – Canal GOAT
Campeonato Francês (segunda divisão)
Le Mans x Troyes – 15h – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Holandês (segunda divisão)
Dordrecht x VVV-Venlo – 15h – Canal CaloSalvador
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Ceuta x Eibar – 15h30 – Disney+
Campeonato Inglês Feminino
Manchester United (F) x Chelsea (F) – 15h30 – Canal GOAT, ESPN 2 e Disney+
Copa Maria Bonita
CRB (F) x Atlético-PI (F) – 15h30 – Canal GOAT
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Wrexham x Birmingham – 16h – ESPN 4 e Disney+
Libertadores Feminina
Colo-Colo (F) x Olimpia (F) – 16h – Canal GOAT
Deportivo Cali (F) x Libertad (F) – 16h – Canal GOAT
São Paulo (F) x San Lorenzo (F) – 20h – Sportv e Canal GOAT
Nacional (F) x Universidad de Chile (F) – 20h – Canal GOAT
Mundial sub-20
Ucrânia sub-20 x Paraguai sub-20 – 17h – CazéTV e FIFA+
Panamá sub-20 x Coreia do Sul sub-20 – 17h – FIFA+
Egito sub-20 x Chile sub-20 – 20h – CazéTV e FIFA+
Nova Zelândia sub-20 x Japão sub-20 – 20h – FIFA+
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
NWSL
Houston Dash (F) x Orlando Pride (F) – 21h – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Mexicano
Necaxa x Pachuca – 22h – SportyNet (TV e YouTube)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias