O clássico catarinense entre Joinville x Figueirense irá abrir a programação do Campeonato Catarinense para a "NSports", a partida acontecerá nesta quarta-feira (7), às 20h. O confronto não acontece desde novembro, quando o Figueira levou a melhor sobre o Tricolor na Copa Santa Catarina.

O jogo contará com a narração de Gerson Júnior, acompanhado pelos comentários de Bira e Gabriel Carneiro. Apesar da bola rolar apenas às 20h, o pré-jogo se inicia às 19h30. Na Série D de 2025, o JEC parou na segunda fase, mas mesmo assim, seguiu com 15 jogadores da campanha, além de mais 10 reforços já anunciados.

Entre eles, estão Ytalo (ex-Bragantino), Toty (ex-Brusque) e Jhony Douglas, que por sinal, já jogou no Figueirense e irá encarar seu ex-clube no jogo.

Atual campeão da Copa Santa Catarina, o Figueirense terminou a Série C de 2025 na 14° colocação, não conseguindo o acesso. Desde então, 13 atletas deixaram o clube e 11 foram contratados. Entre os novos no time, estão o lateral Ezequiel e o atacante Silvinho.

Você poderá acompanhar a partida no Youtube da NSports.

Como vai funcionar o "novo" Campeonato Catarinense?

A partir de agora, as equipes vão enfrentar apenas adversários de outros grupos, e os quatro melhores times irão jogar as quartas de final do torneio. Na história do campeonato, o Figueirense já levantou a taça 18 vezes, enquanto o Joinville, seu rival e adversário na partida de quarta-feira (14), se sagrou campeão 12 vezes até hoje.

Além do Figueira e do JEC, Chapecoense, Criciúma e Avaí também são postulantes ao título. Inclusive, a Chapecoense é a única que irá disputar o campeonato e também o Brasileirão. A Chape retorna à elite do futebol brasileiro 10 anos depois do trágico acidente que roubou a vida de centenas de jogadores, jornalistas e membros da comissão técnica, em 2016, quando a equipe viajava para a Colômbia para disputar a final da Copa Sul-Americana.