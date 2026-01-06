Presidente do Vitória confirma renovação com Osvaldo, ex-São Paulo
Dirigente não descarta possibilidade do jogador assumir cargo na comissão técnica
O Vitória renovou mais um contrato de olho na temporada que está prestes a começar. Mas dessa vez não é um contrato como os outros. trata-se de Osvaldo, um ídolo do clube que está na fase final da carreira. Por isso, é fundamental pensar não só na parte técnica e anímica para o elenco, como também traçar planos para a aposentadoria do atleta de 38 anos.
Em entrevista coletiva na última segunda-feira, Fábio Mota aproveitou para revelar a renovação e destacou a importância de Osvaldo para o clube.
— Vamos ter contrato com Osvaldo por mais um ano. Ideia é que ele fique um ano. Vamos analisar se ele vai ter um ano só como jogador ou como jogador e gerente técnico. É um grande líder. Ele fica dizendo que quando jogar os dois primeiros meses que eu vou querer que ele continue como jogador. Ele vai ter contrato renovado. Depois ele vai para a comissão técnica — confirmou Mota.
Trajetória de Osvaldo pelo Vitória
Essa vai ser a quarta temporada de Osvaldo com a camisa do Vitória. O atacante chegou desacreditado a Salvador em 2023, ano em que o clube voltou a jogar uma Série B. Aos poucos ele se destacou, ganhou espaço na equipe e se tornou uma liderança técnica e emocional dentro do elenco. Com campanhas de sucesso, como o título da Segundona, conquista do Campeonato Baiano e classificação para a Sul-Americana, não demorou muito para Osvaldo ganhar status de ídolo entre a torcida.
Por enquanto, o Vitória é o segundo time que ele mais defendeu, com 133 partidas. O Rubro-Negro só está atrás do Fortaleza, clube que o revelou e foi responsável por 197 jogos na sua carreira. Entre idas e vindas no futebol brasileiro e internacional, Osvaldo também ficou marcado por ser um dos destaques do São Paulo na campanha do título da Sul-Americana em 2012.
