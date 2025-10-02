Athletico lança camisa em homenagem ao Outubro Rosa; veja fotos

O Athletico lançou na quarta-feira (1) a camisa comemorativa ao Outubro Rosa. Além do Furacão, a Umbro também divulgou camisas especiais para Fluminense, Grêmio, Santos e Sport.

A iniciativa rubro-negra pela prevenção e controle do câncer de mama no Brasil é realizada em parceria com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA). Assim, parte do valor arrecadado com as vendas será destinado à organização que atua nacionalmente para ampliar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce e ao tratamento de forma ágil.

O modelo carrega grafismos com motivos florais como símbolo de resistência, com a ideia de mostrar resiliência, persistência e força das mulheres diante das adversidades. A camisa atleticana é em tom predominante rosa, com detalhes em preto.

O novo uniforme já está disponível nas loja online e físicas da Arena da Baixada e no quiosque do Shopping Palladium, nos modelos infantil, juvenil, feminino e masculino. Os valores variam de R$ 249,90 a R$ 349,90.

- Mais do que vestir os torcedores, vestimos uma causa. O Outubro Rosa é um momento de mobilização, e entendemos que o futebol tem um poder único de alcance e transformação. É uma honra unir esporte e responsabilidade social em uma campanha tão significativa, e podendo nos unir por mais um ano com a FEMAMA é um grande orgulho - declarou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Veja a nova camisa Outubro Rosa do Athletico

Camisa Outubro Rosa 2025 do Athletico. Foto: Divulgação/Athletico