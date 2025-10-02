Athletico lança camisa em homenagem ao Outubro Rosa; veja fotos
Furacão divulga novo modelo da Umbro
- Matéria
- Mais Notícias
O Athletico lançou na quarta-feira (1) a camisa comemorativa ao Outubro Rosa. Além do Furacão, a Umbro também divulgou camisas especiais para Fluminense, Grêmio, Santos e Sport.
Relacionadas
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (02/10/2025)
Onde Assistir02/10/2025
- Futebol Nacional
Com renovação travada, Athletico e Dudu entram em mês decisivo
Futebol Nacional02/10/2025
- Futebol Nacional
Athletico tenta igualar Cruzeiro 2022 e atingir recorde de vitórias seguidas na Série B
Futebol Nacional02/10/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A iniciativa rubro-negra pela prevenção e controle do câncer de mama no Brasil é realizada em parceria com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA). Assim, parte do valor arrecadado com as vendas será destinado à organização que atua nacionalmente para ampliar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce e ao tratamento de forma ágil.
O modelo carrega grafismos com motivos florais como símbolo de resistência, com a ideia de mostrar resiliência, persistência e força das mulheres diante das adversidades. A camisa atleticana é em tom predominante rosa, com detalhes em preto.
O novo uniforme já está disponível nas loja online e físicas da Arena da Baixada e no quiosque do Shopping Palladium, nos modelos infantil, juvenil, feminino e masculino. Os valores variam de R$ 249,90 a R$ 349,90.
- Mais do que vestir os torcedores, vestimos uma causa. O Outubro Rosa é um momento de mobilização, e entendemos que o futebol tem um poder único de alcance e transformação. É uma honra unir esporte e responsabilidade social em uma campanha tão significativa, e podendo nos unir por mais um ano com a FEMAMA é um grande orgulho - declarou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.
Veja a nova camisa Outubro Rosa do Athletico
- Matéria
- Mais Notícias